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Saint-Gobain va cèder à Kesko ses activités Dahl de distribution spécialisée en Scandinavie
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 08:22

Saint-Gobain SGOB.PA a annoncé lundi avoir signé un accord définitif en vue de céder ses activités de distribution spécialisée en Suède, en Norvège et au Danemark, principalement sous la marque Dahl, au détaillant finlandais Kesko KESKOB.HE , sur la base d'une valeur d’entreprise de 1,518 milliard d’euros.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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