Saint-Gobain résiste aux turbulences et confirme ses ambitions pour 2026

Le spécialiste des matériaux de construction a réalisé un chiffre d'affaires de 11,6 milliards d'euros au troisième trimestre 2026, en progression de 2,5% à données comparables. Sur les neuf premiers mois de l'année, la croissance organique atteint 1,2%. Le groupe bénéficie d'une hausse de ses ventes dans l'ensemble de ses régions, malgré un environnement économique toujours contrasté.

L'Asie-Pacifique se distingue avec une croissance de 8%, tirée notamment par le dynamisme de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est. L'Europe progresse de 2,5 %, soutenue par les pays nordiques et l'Europe de l'Est, tandis que les Amériques affichent une hausse plus modérée de 0,6%, pénalisées par le recul de l'activité en Amérique latine.

La chimie de la construction confirme son rôle de moteur de croissance, avec des ventes en hausse de 6,3% sur le trimestre.

Saint-Gobain poursuit parallèlement sa stratégie de recentrage sur les marchés à fort potentiel, avec 3,3 milliards d'euros de rotation de chiffre d'affaires annoncés depuis le début de l'année et 17 acquisitions ciblées. Le groupe bénéficie également de sa politique tarifaire, avec des prix en hausse de 3,2% au troisième trimestre.

Malgré les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques, Saint-Gobain confirme ses objectifs annuels. Le groupe table sur une croissance organique de ses ventes au second semestre et vise une marge d'EBITDA supérieure à 15% en 2026.