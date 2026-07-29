Saint-Gobain renforce son partenariat avec Microsoft

Saint-Gobain et Microsoft ont conclu un accord-cadre stratégique articulé autour de deux ambitions majeures : accélérer la transformation digitale du Groupe et accompagner le développement mondial des data centers de Microsoft.

Dans un premier temps, Saint-Gobain s'appuiera sur les solutions cloud et d'intelligence artificielle de Microsoft pour soutenir sa croissance, améliorer sa productivité et réinventer l'expérience client. Cette collaboration doit également renforcer les efforts du Groupe en matière de décarbonation, en optimisant la consommation énergétique de ses sites industriels et en favorisant le développement de matériaux de construction toujours plus durables.

En parallèle, l'accord ouvre la voie à une collaboration commerciale destinée à soutenir l'expansion du réseau mondial de data centers de Microsoft. Fort de son expertise dans les solutions pour bâtiments techniques, Saint-Gobain mettra à disposition une offre complète répondant aux exigences de ces infrastructures critiques : rapidité de construction, sécurité, résilience, performances certifiées et réduction de l'empreinte carbone.

Cette offre comprend notamment des panneaux sandwich préfabriqués, des systèmes de plafonds conçus pour le passage de câbles de grand diamètre, des revêtements de sol antistatiques, des vitrages et isolants résistants au feu, des tubes polymères haute performance pour les systèmes de refroidissement, ainsi que des adjuvants pour béton et du verre bas carbone.

Positionné sur un marché en pleine expansion, Saint-Gobain intervient déjà sur 1 085 projets de data centers en cours de prescription dans 32 pays, soit près de deux fois plus qu'il y a un an, confirmant ainsi son ambition de devenir un partenaire de référence de cette industrie en forte croissance.

Saint Gobain publiera ses résultats du premier semestre le 30 juillet après Bourse.