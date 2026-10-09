Saint-Gobain progresse en Bourse malgré la prudence de RBC

(Zonebourse.com) - Saint-Gobain progresse de 0,62% ce matin à la Bourse de Paris, malgré l'abaissement de la recommandation de RBC. La banque a ramené son opinion sur le spécialiste des matériaux de construction à performance sectorielle et réduit son objectif de cours de 97 EUR à 80 EUR.

Les analystes s'inquiètent notamment de la faiblesse persistante du marché nord-américain, particulièrement dans les matériaux de couverture. RBC anticipe un recul des volumes de 3% au quatrième trimestre dans les Amériques, contre une hausse de 1,6% attendue par le consensus.

Pour 2027, la banque prévoit une contraction de 1%, alors que le marché table sur une progression de 2,3%. La faiblesse de la construction résidentielle américaine et le ralentissement des dépenses de rénovation devraient continuer de peser sur la demande.

En Europe, la reprise du secteur de la construction tarde également à se concrétiser, freinée par la remontée des taux hypothécaires et la dégradation de la confiance des professionnels. En France, qui représente 24% du chiffre d'affaires de Saint-Gobain, les incertitudes politiques à l'approche des échéances électorales de 2027 pourraient accentuer l'attentisme.

Si RBC reconnaît que le groupe dispose de solides atouts pour profiter d'un éventuel redressement du marché, elle estime que le manque de visibilité sur les volumes limite, à ce stade, les perspectives de revalorisation du titre.

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