Saint-Gobain monte, RBC voit une opportunité à saisir
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 10:57
Vers 10h30, l'action du géant français des matériaux de construction gagne 0,9% au-delà de 78 euros alors que le CAC progresse de moins de 0,1% au même moment.
RBC a annoncé ce matin avoir relevé son opinion sur le titre de "performance en ligne avec le marché" à "surperformance", avec un objectif de cours maintenu à 95 euros.
L'un des titres les plus séduisants du secteur
Les analystes de la banque canadienne mettent en évidence un profil risque/rendement redevenu plus attractif après le récent repli du cours de Bourse, tout particulièrement au vu (1) de la maîtrise des prix ( pricing power ) dont dispose le groupe, comme en a témoigné l'évolution de ses tarifs durant la période 2021-2024, (2) d'un environnement moins défavorable dans la toiture aux Etats-Unis et (3) d'un bilan solide autorisant la réalisation d'opérations de fusions-acquisitions (M&A) relutives.
Saint-Gobain affiche encore une baisse de près de 10% depuis le début de l'année alors que l'indice STOXX européen du secteur de la construction a progressé de plus de 1%.
Ce repli a ramené sa valorisation à une décote de 41% par rapport à ses comparables, fait remarquer RBC, alors que la moyenne à 10 ans se situe à 39%, ce qui en fait l'un des titres les plus séduisants dans le secteur selon l'établissement nord-américain.
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