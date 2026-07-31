Saint-Gobain grimpe, les analystes saluent une publication meilleure qu'attendu

(Zonebourse.com) - Le spécialiste des matériaux de construction culmine en tête de l'indice phare de la place parisienne ce vendredi peu après 11h00, bondissant de plus de 7% après une publication semestrielle qui a largement rassuré les investisseurs.

Saint-Gobain a enregistré un premier semestre globalement solide, marqué par un net rebond de son activité au deuxième trimestre après un début d'année pénalisé par des conditions météorologiques défavorables. Le chiffre d'affaires s'est établi à 23,6 milliards d'euros, en légère progression de 0,7% à données comparables, grâce à une accélération de la croissance organique à 3,5 % au deuxième trimestre.

Cette amélioration s'est appuyée sur une dynamique positive dans l'ensemble des régions : la reprise de la construction neuve a soutenu l'Europe, le retour à des conditions climatiques normales a favorisé les Amériques, tandis que l'Asie-Pacifique a poursuivi sa forte croissance, portée notamment par l'Inde et l'Asie du Sud-Est.

Les activités de chimie de la construction ont une nouvelle fois fait figure de moteur, avec une croissance organique de 8,5% au deuxième trimestre.

Dans un contexte de regain de tensions inflationnistes, le groupe a recommencé à relever ses prix et estime pouvoir maintenir un effet prix-coûts légèrement positif sur l'ensemble de l'exercice. Les cessions d'activités et les effets de change ont toutefois pesé sur les ventes, réduisant respectivement le chiffre d'affaires de 0,5% et 1,3 %.

Saint-Gobain affiche un Ebitda de 3,625 milliards d'euros, soit une marge de 15,4%, stable en Europe, en progression en Asie-Pacifique et en retrait dans les Amériques, conformément aux attentes.

Le résultat net courant recule de 6,3%, à 1,684 milliard d'euros, tandis que la génération de trésorerie demeure robuste, avec un taux de conversion du cash-flow libre de 65 %.

Le groupe a également poursuivi la transformation de son portefeuille, avec 14 acquisitions et 9 cessions représentant près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, afin de renforcer sa présence sur les marchés les plus dynamiques. Pour le second semestre, Saint-Gobain anticipe une poursuite de la croissance dans toutes ses régions et confirme ses objectifs pour 2026, visant une marge d'EBITDA supérieure à 15% malgré un environnement économique et géopolitique toujours incertain.

Berenberg maintient sa position à l'achat

A la suite de cette publication, Oddo BHF estime que le consensus pourrait relever ses prévisions d'Ebitda de 3 à 4%. Le courtier, qui met en avant un deuxième trimestre meilleur qu'attendu et une valorisation toujours attractive, réaffirme sa recommandation surperformance avec un objectif de cours de 100 euros.

Berenberg réaffirme sa recommandation à l'achat après une publication trimestrielle jugée très rassurante. Selon le broker, les résultats du deuxième trimestre apportent les premiers signes tangibles d'un point bas du cycle de la construction. Après plus de six trimestres de recul, les volumes renouent avec la croissance, tandis que toutes les régions enregistrent une progression organique positive. L'Europe constitue la principale bonne surprise, portée par le redressement de la demande en France, en Allemagne et dans les pays nordiques, alors que la Chimie de la Construction poursuit son accélération.

Pour AlphaValue, les résultats du deuxième trimestre de Saint-Gobain constituent les premiers signes tangibles d'un retournement du cycle. Le bureau d'analyse estime que le groupe a probablement atteint un point bas, les volumes redevenant positifs après plus de six trimestres de contraction et l'ensemble des régions renouant avec la croissance organique. Le redressement des prix, favorisé par le retour des tensions sur les coûts de l'énergie et des matières premières, conforte également cette amélioration.

Depuis le début de l'année, le titre Saint-Gobain recule de 6%.

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