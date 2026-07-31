Saint-Gobain grimpe en tête du CAC 40 avec la croissance du CA et la reprise des volumes au T2

L'action Saint-Gobain SGOB.PA grimpe en bourse vendredi et se hisse en tête du CAC40, malgré une baisse du résultat opérationnel trimestriel du groupe la veille, les investisseurs ayant salué la croissance des ventes, la reprise des volumes et des perspectives optimistes sur le second semestre.

A la Bourse de Paris, vers 8h40 GMT, le titre avance de 7,5% à 81,76 euros, adossé à un gain de 0,79% pour l'indice français de référence .FCHI au même moment.

Le chiffre d'affaires du géant français des matériaux de construction pour la période d'avril à juin a affiché une hausse de 3,5% à 12,45 milliards d'euros, tirant l'ensemble du semestre, en hausse de 0,7%.

"Après un premier trimestre marqué par l’impact de conditions climatiques défavorables dans l’hémisphère nord, le chiffre d’affaires à données comparables renoue avec la croissance au deuxième trimestre dans toutes les régions, y compris en volumes", a déclaré le groupe dans un communiqué.

Harry Goad, analyste chez Berenberg, déclare jeudi dans une note être encouragé par l'amélioration de la croissance organique du chiffre d'affaires.

"Nous estimons que l'évolution continue du portefeuille du groupe (qui, selon nous, est désormais davantage axée sur les acquisitions que sur les cessions) devrait favoriser la progression des marges à moyen terme", ajoute-t-il.

"L'accélération de la croissance des volumes au deuxième trimestre et les hausses de prix réussies ont soutenu une performance solide", salue pour sa part Matthew Donen, analyste chez Morningstar.

Le courtier souligne en particulier les hausses de prix mises en place par Saint-Gobain pour compenser la hausse des coûts, qui n'ont pas eu d'incidence sur les volumes.

"Nous prévoyons que la société sera en mesure d'atteindre un Ebitda supérieur à 15% au cours de l'exercice 2026", déclare Matthew Donen.

Saint-Gobain, qui a confirmé jeudi sa cible de marge d'Ebitda annuel, a par ailleurs précisé ses perspectives en ajoutant s'attendre à une croissance de ses ventes au cours du second semestre.

(Rédigé par Rihab Latrache et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)