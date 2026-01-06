information fournie par Reuters • 06/01/2026 à 18:19

Saint-Gobain fait part de son intention de retirer sa cotation à la Bourse de Londres

Compagnie de Saint Gobain SA

SGOB.PA :

* FAIT PART DE SON INTENTION DE RETIRER SA COTATION À LA BOURSE DE LONDRES

* DERNIÈRE DATE DE NÉGOCIATION DES ACTIONS COTÉES AU LONDON STOCK EXCHANGE PRÉVUE LE 9 FÉVRIER 2026

(Rédaction de Gdansk)