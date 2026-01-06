Saint-Gobain fait part de son intention de retirer sa cotation à la Bourse de Londres

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
La Bourse de Paris a terminé en hausse mardi, portée par un certain optimisme des investisseurs en ce début d'année, en dépit des tensions géopolitiques, et par le ralentissement de l'inflation dans plusieurs pays de la zone euro, dont la France. L'indice vedette ...
Départ de convois pour Paris ou rassemblements locaux: les actions des agriculteurs diffèrent mardi selon les syndicats, dont deux sont reçus à Matignon en fin d'après-midi après une ultime concession budgétaire de Bruxelles pour essayer de faire passer la pilule ...
Neige et verglas vont revenir en force mercredi sur une large bande nord-ouest de la France, avec d'importantes perturbations attendues dans les transports par route et par avion. Trente-huit départements ont été placés en vigilance orange pour la neige et le verglas ...
Un rapport scientifique publié mardi, portant sur les captures accidentelles de dauphins dans le golfe de Gascogne, évalue des mesures plus ciblées que la fermeture temporaire de la pêche, reconduite cet hiver, afin de préserver les cétacés - mais aussi la filière. ...
