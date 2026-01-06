 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Saint-Gobain fait part de son intention de retirer sa cotation à la Bourse de Londres
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 18:19

Compagnie de Saint Gobain SA

SGOB.PA :

* FAIT PART DE SON INTENTION DE RETIRER SA COTATION À LA BOURSE DE LONDRES

* DERNIÈRE DATE DE NÉGOCIATION DES ACTIONS COTÉES AU LONDON STOCK EXCHANGE PRÉVUE LE 9 FÉVRIER 2026

Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SAINT-GOBAIN
83,3000 EUR Euronext Paris -2,28%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank