Saint-Gobain: Ebitda en baisse au S1, malgré la croissance interne du CA au T2

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Saint-Gobain ‌a fait état jeudi ​d'un Ebitda en baisse de 5,1% au premier semestre, ​malgré une croissance du chiffre ​d'affaires au deuxième ⁠trimestre, tout en confirmant ‌son objectif.

Sur les six premiers mois de l'année, ​le ‌groupe français de matériaux ⁠de construction a enregistré 3,63 milliards d'euros d'Ebitda, ⁠contre 3,82 ‌milliards d'euros un an ⁠plus tôt.

Le chiffre ‌d'affaires a toutefois ⁠progressé de 3,5% au deuxième ⁠trimestre, ‌à 12,45 milliards d'euros, tirant ​l'ensemble ‌du semestre, en hausse de 0,7%.

Le groupe a ​également confirmé son objectif pour ⁠l'exercice en cours, visant une marge d’Ebitda de plus de 15,0% en 2026.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)