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Saint-Gobain confie sa stratégie IA à Annica Hagen
information fournie par Zonebourse 07/09/2026 à 11:18
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Saint-Gobain renforce ses ambitions dans l'intelligence artificielle avec la nomination d'Annica Hagen au poste nouvellement créé de Chief Artificial Intelligence Officer (CAIO). Elle prendra ses fonctions le 1er septembre 2026 et rejoindra à cette occasion le Comité exécutif du groupe.

A ce poste, Annica Hagen aura pour mission de piloter et coordonner la stratégie de Saint-Gobain en matière d'IA. Elle sera notamment chargée de structurer et de prioriser les initiatives déjà engagées dans les différents pays et métiers du groupe, avec l'objectif d'accélérer leur déploiement à plus grande échelle.

Cette nouvelle fonction s'inscrit dans le cadre du plan stratégique "Lead & Grow", Saint-Gobain souhaitant faire de l'intelligence artificielle un levier de croissance et de performance. Le groupe entend notamment s'appuyer sur l'IA pour accélérer l'innovation, optimiser ses opérations et renforcer la valeur apportée à ses clients.

Avant de rejoindre Saint-Gobain en 2023, Annica Hagen a occupé plusieurs postes de direction au sein de groupes suédois et internationaux. Elle a ensuite exercé des responsabilités dans la Distribution Bâtiment en Suède, avant de prendre la direction générale de cette activité pour les pays nordiques et baltes.

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