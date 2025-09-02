 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Saint-Gobain : Céline Da Silva nommée directrice de la stratégie du groupe
information fournie par AOF 02/09/2025 à 15:31

(AOF) - Céline Da Silva est nommée directrice de la stratégie du groupe Saint- Gobain à compter du 1er octobre 2025. Elle est rattachée à Maud Thuaudet, directrice financière du groupe. Elle succède à Noémie Chocat, qui prendra de nouvelles fonctions opérationnelles en Amérique du Nord à compter du 1er janvier 2026. Céline Da Silva occupe depuis 2021 le poste de directrice financière de l’activité Céramiques.

Intégrant Saint-Gobain en 2003, elle a occupé différents postes en contrôle de gestion au sein de Saint-Gobain Sekurit, avant d'être nommée en 2012 directrice financière de Sekurit au Mexique, puis en 2016 directrice financière Transport et Autover, et, en 2020, directrice pour le projet de transformation digitale du groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial des matériaux pour l’habitat, créé en 1665 ;

- Chiffre d’affaires de 51,2 Mds€ répartis en 5 branches, : l’Europe du nord pour 24 %, l’Europe du sud & Afrique (dont la France) pour 29 %, les Amérique pour 21 % et les Solutions haute performance (chimie de construction essentiellement) pour 21 % ;

- Ventes tirées des marchés de la rénovation & infrastructures pour 50 %, de la construction pour 37 % et de l’industrie pour 13 % ;

- Ambition : devenir leader mondial via le renforcement ou l’acquisition du leadership sur les principaux marchés -Etats-Unis, Asie, Mexique et Amérique centrale-, doper les ventes de la chimie de construction;

- Capital éclaté (8 % pour les salariés), Benoît Bazin étant président-directeur général du conseil de 14 administrateurs.

Enjeux

- Modèle d’affaires « Grow & Impact » lancé en octobre 2021 :

- optimisation du portefeuille (40 % depuis 2019) via cessions et acquisitions relutives sur le résultat, tels les canadiens Kaycan, BPC et Bailey et l’australien CSR, investissements dans les marchés émergents (70 % des capex, autour de 1,5 Md€ par an) et la chimie pour la construction, regroupée au sein d’une nouvelle filiale, Chryso France,

- organisation géographique et décisionnelle par délégation aux directions locales,

- approche par les solutions intégrées et différenciées, apportant pouvoir de fixation des prix et augmentant la valeur du portefeuille de produits,

- redressement des marges dans les verres plats (14 % des revenus) et la distribution (11 %), fondée sur l’expérience client « PIM »,

- innovation avec 3 principes, anticipation des normes, intégration du digital dans la production et les parcours clients puis croissance durable :

- 20 plateformes partagées par les métiers clients industriels et construction : matériaux intelligents, robotisation, allègement des matériaux, réduction de l’empreinte carbone dans les process de fabrication…,

- partenariats : en interne, les start-ups portés par NOVA, en externe, avec centres de recherche ou industriels, participation aux projets EAGLE, WOOL2LOOP…, et co-développement avec les clients ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité totale en 2050 et intégrée à l’offre produits, 72 % du portefeuille contribuant à la réduction des émissions de CO2 :

- objectif intermédiaire 2030 vs 2017 : réduction de 33 % des émissions de CO2,

- recherche dans les piles à combustible à oxygène solide,

- économie circulaire évitant le prélèvement de matières premières solides,

- lancement d’emprunts verts ;

- Bilan sain : dette nette à 9,8 Mds€, soit 1,4 d’effet de levier et autofinancement libre de 4 Mds€.

Défis

- Poursuite du ecul du caractère cyclique de l’activité, moins dépendante de la construction, et, en Europe, capacité à accroître la marge opérationnelle malgré le repli du marché ;

- Impact limité des droits de douane américains (production locale), hors risque de ralentissement économique aux Etats-Unis ;

- Après un effritement du chiffre d’affaires au 1 er trimestre, objectif 2025 confirmé d’une marge opérationnelle de + 11 % ;

- Dividende 2024 en hausse à 2,2 € et plan de rachat d’actions de 500 M€.

Valeurs associées

SAINT-GOBAIN
90,9200 EUR Euronext Paris -2,17%
