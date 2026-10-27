Saint-Gobain-CA en hausse de 2,5% au T3, objectifs confirmés

Saint-Gobain SGOB.PA a annoncé mardi une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, portée par la croissance dans toutes ses régions et par la chimie de la construction.
* Le groupe français de matériaux de construction a enregistré un chiffre d'affaires de 11,62 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 2,5% en comparable.
* Saint-Gobain a affiché une forte progression dans la région Asie-Pacifique (+8,0%), grâce au dynamisme de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est, selon un communiqué.
* Le groupe a confirmé son objectif pour l'exercice en cours, visant une marge d’Ebitda de plus de 15,0% en 2026.
* "Dans un environnement macroéconomique contrasté et géopolitique incertain, le groupe anticipe pour le second semestre 2026 une croissance de ses ventes à données comparables", précise Saint-Gobain dans le communiqué.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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