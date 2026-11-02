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Saint-Gobain boucle une cession majeure en Scandinavie pour 1,5 milliard d'euros
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 18:55

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Le spécialiste des matériaux de construction annonce avoir finalisé la vente de ses activités de distribution spécialisée en Suède, en Norvège et au Danemark, principalement exploitées sous l'enseigne Dahl, au groupe finlandais Kesko.

L'opération, conclue sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,52 milliard d'euros, porte sur des activités ayant généré un chiffre d'affaires de 2,07 milliards d'euros en 2025, avec 2 700 salariés et un réseau de 190 points de vente.

Cette cession, valorisée à 10,4 fois l'EBITDA 2025 en incluant les dettes locatives, s'inscrit dans le cadre du plan stratégique "Lead & Grow", destiné à optimiser le portefeuille d'activités du groupe français.

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