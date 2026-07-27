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Saint-Gobain annonce deux acquisitions dans la région Asie-Pacifique
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 18:12
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Compagnie de Saint Gobain SA

SGOB.PA :

* SAINT-GOBAIN A FINALISÉ L'ACQUISITION DE PHU MY INNOVATIVE MATERIALS (PMIM) AU VIETNAM

* SAINT-GOBAIN A CONCLU UN ACCORD EN VUE D’ACQUÉRIR LA PARTICIPATION MAJORITAIRE D’AGC DANS AGC POLYMER MATERIALS AU JAPON

* LA FINALISATION DE CETTE ACQUISITION AU JAPON EST PRÉVUE AU PREMIER TRIMESTRE 2027

Texte original https://tinyurl.com/mv2em8rb Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

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