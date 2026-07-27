Saint-Gobain annonce deux acquisitions dans la région Asie-Pacifique

Compagnie de Saint Gobain SA
SGOB.PA :
* SAINT-GOBAIN A FINALISÉ L'ACQUISITION DE PHU MY INNOVATIVE MATERIALS (PMIM) AU VIETNAM
* SAINT-GOBAIN A CONCLU UN ACCORD EN VUE D’ACQUÉRIR LA PARTICIPATION MAJORITAIRE D’AGC DANS AGC POLYMER MATERIALS AU JAPON
* LA FINALISATION DE CETTE ACQUISITION AU JAPON EST PRÉVUE AU PREMIER TRIMESTRE 2027
Texte original https://tinyurl.com/mv2em8rb Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA
(Rédaction de Gdansk)
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