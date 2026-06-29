Saint Gobain : -2% sous 90,9E, menace le support des 91E

Saint Gobain décroche de -2,2% sous 78,8E et devrait bientôt venir tester la MM100 qui gravite vers 78,85E.
Le cours pourrait venir combler le "gap" des 74,68E du 11 juin avant de retrouver du soutien dans ma zone des 73E.
Saint Gobain décroche de -2,2% sous 78,8E et devrait bientôt venir tester la MM100 qui gravite vers 78,85E.
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