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Saint Gobain : -2% sous 90,9E, menace le support des 91E
information fournie par Zonebourse 29/06/2026 à 14:59

Saint Gobain décroche de -2,2% sous 78,8E et devrait bientôt venir tester la MM100 qui gravite vers 78,85E.

Le cours pourrait venir combler le "gap" des 74,68E du 11 juin avant de retrouver du soutien dans ma zone des 73E.

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Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 15:32

    Titre complètement farfelu sans rapport avec le corps du texte. Relisez vous les gars !!

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