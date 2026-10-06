Sainsbury's-Morrisons, la fusion qui aurait menacé Tesco

(Zonebourse.com) - Et si deux des plus grands supermarchés britanniques ne faisaient plus qu'un ? Un rapprochement entre Sainsbury's et Morrisons aurait créé un géant pesant près d'un quart du marché britannique, presque autant que Tesco. Des discussions ont bien eu lieu ces derniers mois, avant de tourner court.

Le Financial Times a révélé que Sainsbury's et Morrisons avaient mené des discussions entre novembre 2025 et février 2026 autour d'un rapprochement à plusieurs milliards de livres. Selon des sources proches du dossier, Sainsbury's a finalement décidé de se retirer des négociations.

Une fusion entre les deuxième et cinquième distributeurs alimentaires britanniques aurait profondément rebattu les cartes du secteur. Sur le papier, un ensemble Sainsbury's-Morrisons aurait contrôlé 23,6% du marché, talonnant ainsi Tesco, qui en détient 27,8%, selon Worldpanel by Numerator cité par le FT.

Le principal obstacle à une telle opération aurait toutefois été réglementaire. Pour obtenir le feu vert de l'autorité britannique de la concurrence, Sainsbury's aurait probablement dû céder plusieurs magasins. En 2019, cette même autorité avait déjà bloqué le projet de fusion entre Sainsbury's et Asda, alors troisième acteur du marché, estimant que l'opération risquait de nuire à la concurrence.

Depuis, le paysage britannique de la grande distribution a sensiblement évolué. Aldi et Lidl ont poursuivi leur progression et représentent désormais, à eux deux, près de 20% du marché. Aldi est même parvenu à intégrer le "Big Four" britannique, reléguant Morrisons au cinquième rang.

C'est précisément cet affaiblissement de Morrisons qui aurait éveillé l'intérêt de Sainsbury's. Le groupe a été racheté en 2021 par le fonds Clayton, Dubilier & Rice pour 10 milliards de livres, dette comprise. Un rapprochement avec Sainsbury's aurait donc permis de faire émerger un concurrent nettement plus puissant face à Tesco.

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