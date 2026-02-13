Safran vise un bénéfice plus élevé en 2026 grâce à la prospérité des services liés aux moteurs à réaction

Le groupe aéronautique français Safran SAF.PA a prévu vendredi une hausse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices pour 2026, après avoir accru sa rentabilité l'an dernier grâce à une forte demande du marché secondaire pour ses moteurs d'avions civils, ce qui a fait grimper ses actions.

Les actions du fabricant de moteurs d'avions civils et militaires et d'équipements tels que les trains d'atterrissage et les cabines d'avions ont augmenté de plus de 7 % et étaient en passe de connaître leur meilleure journée depuis mars 2022.

Safran, qui coproduit des moteurs pour les avions Airbus et Boeing avec GE Aerospace dans le cadre de leur entreprise CFM, a prévu un bénéfice opérationnel courant de 6,1 à 6,2 milliards d'euros (7,2 à 7,4 milliards de dollars) pour l'année civile en cours.

Ce chiffre s'appuie sur une augmentation du chiffre d'affaires estimée à un pourcentage compris entre 10 % et 15 % sur la période. La version française du communiqué de presse précise qu'il s'agit d'une augmentation de 12 % à 15 %.

Pour 2025, Safran affiche un résultat opérationnel courant ajusté de 5,2 milliards d'euros, en hausse de 26%, avec un gain de marge de 1,5 point à 16,6%.

Le chiffre d'affaires ajusté a augmenté de 15 % à 31,33 milliards d'euros, la société ayant également généré 3,92 milliards d'euros de cash-flow libre.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un résultat d'exploitation récurrent total de 5,22 milliards d'euros sur un chiffre d'affaires de 31,49 milliards d'euros et à un flux de trésorerie disponible de 3,66 milliards d'euros, selon un consensus compilé par la société.

Le chiffre d'affaires des services pour les moteurs civils a augmenté de 30 % en dollars américains, a déclaré Safran.

La demande de transport aérien et le maintien de l'intérêt pour les anciens avions à réaction en raison des retards dans la production de nouveaux moteurs ont stimulé les ventes de pièces détachées.

La société a noté une dynamique positive dans le secteur de la défense, due en partie à de nouvelles commandes pour l'avion de combat Rafale, pour lequel elle fabrique des moteurs.

Safran a revu à la hausse ses objectifs financiers pour 2028, augmentant sa prévision de résultat opérationnel courant à 7,0 à 7,5 milliards d'euros, contre 6,0 à 6,5 milliards d'euros prévus lors d'une journée investisseurs en 2024.

(1 $ = 0,8430 euros)