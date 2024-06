Safran signe un contrat de fourniture aux forces armées polonaises

(AOF) - À l’occasion du salon Eurosatory, Safran Electronics & Defense et la société polonaise Wojskowe Zakłady Elektroniczne (WZE) ont signé pour la première fois un contrat pour la fourniture de systèmes de navigation inertielle et de pointage Geonyx aux forces armées polonaises. La quantité totale cumulée est de l’ordre de 200 équipements. Les Geonyx ont été sélectionnées pour les programmes de défense antiaérienne Pilica+ et Narew de la Pologne.

Elles fourniront des positions précises et fiables aux plateformes antiaériennes, même dans le cas où les signaux de navigation par satellite seraient indisponibles ou inaccessibles, ainsi que les références de cap aux différents radars.

La signature de ce contrat inclut également le transfert de la production de ces centrales inertielles à WZE : Safran produira les principaux éléments ; WZE effectuera leur assemblage et les contrôles nécessaires avant de livrer les Geonyx aux forces polonaises.

