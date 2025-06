Salon du Bourget : Airbus annonce un premier gros contrat pour ses A320neo et A350

En l'absence des principaux dirigeants de Boeing en raison du drame d'Air India, l'avionneur européen occupe sans son concurrent américain les devants de la scène lors de la traditionnelle grand-messe de l'aéronautique du début de l'été.

Un Airbus A350-1000 en vol de démonstration, au Bourget, le 16 juin 2025 ( AFP / ALAIN JOCARD )

Dans le domaine des avions civils, le Salon du Bourget se présente comme un cavalier seul d' Airbus , qui a annoncé un premier gros contrat à l'occasion du sommet annuel français de l'aéronautique. L'avionneur a annoncé lundi 16 juin une commande de 30 avions A320neo et de dix appareils cargos A350, d'une valeur théorique de près de 7 milliards d'euros, conclue avec le loueur saoudien AviLease.

L'accord, qui prévoit la possibilité de porter le contrat à 22 avions cargo A350F et 55 appareils de la famille A320neo, a été signé devant la presse dès l'ouverture du salon aérospatial international du Bourget. Le montant est calculé d'après les prix catalogue de 2018, concept qu'Airbus a abandonné depuis en arguant que les prix de vente réels dépendent des spécificités de chaque contrat, de la version et de la configuration de l'appareil et qu'ils demeurent confidentiels.

"L'ajout de ces avions de dernière génération améliore notre capacité à offrir des solutions de flotte modernes et économes en carburant à nos partenaires aériens en Arabie saoudite et dans le monde entier", a commenté Edward O’Byrne, PDG d'AviLease. Cette double commande "renforce les compétences d'AviLease et démontre l'attrait majeur de nos produits auprès des bailleurs et de leurs compagnies aériennes clientes", a pour sa part déclaré Benoît de Saint-Exupéry, responsable des ventes des avions commerciaux d'Airbus. Lancé en 2022, la société AviLease, dont le siège est situé à Ryad, dispose d'une flotte de 200 avions commerciaux (Airbus et Boeing), qu'elle loue à 50 compagnies aériennes dans le monde entier, et couvre 30 pays.

Bataille des gros-porteurs

Au Bourget, Airbus vise notamment à rééquilibrer la balance face à Boeing dans le domaine des longs-courriers. Selon Les Echos , l'américain a pris de l'avance depuis le début de l'année, avec 263 prises de commandes pour ses modèles 787 et 777W, contre 57 pour ses Airbus avec ses A350 et A330Neo.

L'A350 fait lui valoir plusieurs innovations, dont une version améliorée de ses moteurs Rolls Royce, ainsi qu'une mise en service d'une nouvelle version cargo A350F à l'horizon 2027, et une version à très long rayon d'action, pouvant connecter sans escale Sydney à Londres ou New York. "L'A350 est déjà un gros succès, avec 1.391 appareils commandés, mais il y en a encore plus à venir", a ainsi commenté Julien Puyou, chargé des gros-porteurs chez Airbus, aux Echos . "Tous les créneaux de livraison sont déjà pris jusqu'en 2031, mais nous allons porter la production à 12 appareils par mois d'ici à 2028", avait-il encore assuré.