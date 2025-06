Microsoft renforce son offre cloud en Europe pour rassurer sur la souveraineté des données

( AFP / NICOLAS TUCAT )

Le géant américain Microsoft a annoncé lundi un renforcement de ses offres dédiées au "cloud" (informatique à distance) en Europe pour garantir "plus de contrôle" sur les données stockées sur le Vieux Continent, alors que la question de la souveraineté technologique agite le monde de la tech.

Principale nouveauté: la promesse que "seuls les employés de Microsoft résidant en Europe pourront contrôler l'accès à distance" à ses centres de données sur le continent européen.

"+Sovereign Public Cloud+ (le nom de cette offre, NDLR) garantit que les données des clients restent en Europe, sous la loi européenne, contrôlées par du personnel européen, et avec un cryptage entièrement contrôlé par les clients", a indiqué le géant de la tech dans un communiqué.

"Tout accès à distance par des ingénieurs de Microsoft aux systèmes qui stockent et traitent vos données en Europe est approuvé et surveillé en temps réel par des employés en Europe et sera consigné dans un registre", a-t-il ajouté.

L'entreprise a également annoncé la possibilité d'utiliser ses logiciels de bureautique directement depuis le centre de données d'un client pour permettre "un contrôle total" sur le trafic de données.

Cette offre "est conçue pour les gouvernements, les industries critiques et les secteurs réglementés qui doivent répondre aux normes les plus élevées en matière d'hébergement des données, d'autonomie opérationnelle et d'accès déconnecté", a souligné le groupe, qui a promis de déployer ces nouveautés d'ici la fin de l'année.

En avril, le géant américain de la tech s'était déjà engagé à développer ses centres de données dans "16 pays européens", à aider à construire un "écosystème" de l'intelligence artificielle sur le continent, ainsi qu'à lancer des partenariats avec des acteurs européens du "cloud".

Alors que le marché du "cloud" est très largement dominé par des entreprises américaines en Europe (70% à 80% de parts de marché), le gouvernement français tente d’accélérer depuis plusieurs mois la croissance d'un "cloud souverain" face au risque pour les données hébergées en Europe.

En effet, les États-Unis disposent de plusieurs lois extraterritoriales qui leur permettent de contraindre ces entreprises à ouvrir l'accès à des données stockées sur leurs serveurs, y compris en dehors du territoire national.

Face à ce risque, la région allemande de Schleswig-Holstein a, par exemple, annoncé jeudi que ses fonctionnaires allaient cesser d'utiliser des applications du géant américain.