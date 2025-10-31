 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 135,33
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Safran signe un accord avec Ethiopian Airlines pour la solution Cassiopée Alpha
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 12:41

Safran Electronics & Defense annonce qu'Ethiopian Airlines a choisi sa plateforme Cassiopée Alpha pour l'analyse des données de vol de sa flotte de 147 avions (Airbus A350, Boeing 787 et 737 MAX). Cette solution vise à renforcer la sécurité et l'efficacité opérationnelle en transformant les données brutes en informations exploitables.

La compagnie adopte également les modules Pilot in the Loop, pour permettre aux équipages d'analyser eux-mêmes les vols, et Green, destiné à réduire l'empreinte carbone via le suivi de la performance énergétique.

Les équipes d'Ethiopian Airlines seront formées par Safran pour une intégration fluide de la solution, alignée sur la Vision 2030 éthiopienne en faveur de l'innovation et de la durabilité. Bertrand Blondy, vice-président Data Services de Safran, souligne que ce partenariat illustre la confiance croissante des compagnies aériennes envers Cassiopée Alpha.

Valeurs associées

SAFRAN
308,0000 EUR Euronext Paris +0,85%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank