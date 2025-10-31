Safran signe un accord avec Ethiopian Airlines pour la solution Cassiopée Alpha
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 12:41
La compagnie adopte également les modules Pilot in the Loop, pour permettre aux équipages d'analyser eux-mêmes les vols, et Green, destiné à réduire l'empreinte carbone via le suivi de la performance énergétique.
Les équipes d'Ethiopian Airlines seront formées par Safran pour une intégration fluide de la solution, alignée sur la Vision 2030 éthiopienne en faveur de l'innovation et de la durabilité. Bertrand Blondy, vice-président Data Services de Safran, souligne que ce partenariat illustre la confiance croissante des compagnies aériennes envers Cassiopée Alpha.
Valeurs associées
|308,0000 EUR
|Euronext Paris
|+0,85%
A lire aussi
-
(AOF) - La croissance plus solide que prévu d'Amazon dans le cloud devrait permettre à l'action de nettement progresser. Au troisième trimestre, le cybermarchand et spécialiste du cloud a dévoilé un bénéfice net en hausse à 21,2 milliards de dollars, soit 1,95 ... Lire la suite
-
Le géant pétrolier américain ExxonMobil a annoncé vendredi des résultats contrastés au troisième trimestre, qui ont encore pâti du reflux des cours des hydrocarbures et, encore une fois, de faibles marges dans le raffinage, et n'ont que partiellement répondu aux ... Lire la suite
-
Figure connue du paysage médiatique français, le gouverneur François Villeroy de Galhau tient les rènes de la célèbre institution depuis une décennie, avec des transformations multiples. Vaste réorganisation, nouvelle imprimerie, réductions d'effectifs: les dix ... Lire la suite
-
Le nombre de féminicides conjugaux a augmenté de 11% entre 2023 et 2024 avec 107 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, une situation "dramatique" selon les associations qui exhortent l'exécutif à refaire de cette question une priorité nationale. Au total, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer