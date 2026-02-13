Municipales: la CPME demande aux candidats d'avoir "le réflexe PME"

La CPME demande aux candidats aux municipales de mars "d'adopter le réflexe PME" et leur propose de signer une "charte d'engagements" en faveur du développement économique local ( AFP / ERIC PIERMONT )

La CPME demande aux candidats aux municipales de mars "d'adopter le réflexe PME" et leur propose de signer une "charte d'engagements" en faveur du développement économique local.

L'organisation patronale publie ainsi 91 propositions d'action pour "faire de l'économie locale un pilier du mandat", avec "un message clair aux futurs élus: rien ne se fera sans les entrepreneurs", explique-t-elle vendredi dans un communiqué.

Ces propositions ont été élaborées à partir d’une consultation menée en décembre auprès des chefs d’entreprise, sur la base de 2.500 contributions reçues.

Les propositions s’organisent autour de trois priorités: la première vise à renforcer l’attractivité territoriale, notamment via une concertation systématique préalable à toute décision municipale susceptible d’affecter les entreprises.

La deuxième priorité tient à la volonté de faire grandir les PME et d'encourager l'entrepreneuriat. La CPME plaide notamment pour faire de l'achat public un véritable levier de croissance pour ces entreprises. Elle recommande ainsi de diviser les marchés en lots pour permettre à ces entreprises de taille petite ou moyenne de pouvoir participer à l'appel d'offres.

Troisième axe, la CPME demande aux élus d'accompagner les transitions écologique et numérique, notamment en accélérant le déploiement du très haut débit et de la 5G, et de discuter avec les entreprises des usages de l'intelligence artificielle "les plus utiles" pour la collectivité.

La CPME va proposer aux candidats de signer une charte en 10 engagements, reprenant ces propositions concrètes, et comprenant aussi la promesse de "garantir la stabilité fiscale locale sur le mandat", de désigner "un référent +entreprises+ en mairie", de "respecter strictement le paiement à 30 jours" des contrats publics ou de "lever les freins au recrutement local" en traitant le logement, la mobilité et la petite enfance "comme des priorités économiques".

"Derrière toutes les transformations qui s’amorcent, la solution, c’est l'entreprise. Nous proposons un changement de paradigme: les élus doivent construire leur mandat avec les entrepreneurs. Adopter le réflexe PME, c’est servir sa commune", affirme dans le communiqué le président de la CPME Amir Reza-Tofighi.