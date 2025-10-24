Safran relève ses prévisions après un bon trimestre pour les services liés aux moteurs à réaction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le fabricant de moteurs affiche un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions pour le troisième trimestre

*

Les prévisions revues à la hausse intègrent désormais l'effet des tarifs douaniers

*

Le directeur général déclare que les livraisons de moteurs au quatrième trimestre seront proches de celles du troisième trimestre

(Ajout des commentaires du directeur général au paragraphe 5 et au paragraphe 13 et suivants) par Tim Hepher

Le groupe aéronautique français Safran SAF.PA a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année vendredi, après avoir annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le troisième trimestre, grâce à sa principale division de moteurs à réaction.

La société, qui coproduit les moteurs LEAP avec GE Aerospace

GE.N par le biais de leur entreprise CFM, a déclaré qu'elle avait réalisé un "fort rattrapage" des retards de livraison au cours du trimestre, en expédiant plus de produits qu'au cours de tous les trimestres précédents.

Les fabricants de moteurs ont enregistré une forte demande de pièces détachées et de pièces de rechange car les compagnies aériennes font voler plus longtemps des avions plus anciens, en partie à cause de l'encombrement des centres de maintenance et des retards de livraison d'Airbus AIR.PA et de Boeing BA.N .

Le secteur des moteurs est le théâtre d'un bras de fer entre les usines aéronautiques et les compagnies aériennes qui ont besoin de pièces détachées pour pallier les pénuries.

Le directeur général Olivier Andries a déclaré que la demande de services après-vente et de pièces détachées pour les moteurs d'avions civils restait forte.

Safran a déclaré que son chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 18,3 % pour atteindre 7,85 milliards d'euros (9,15 milliards de dollars). Le chiffre d'affaires de la propulsion a augmenté de 25,6 %, celui de l'après-vente, ou des services, de 21,1 %.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires trimestriel de 7,59 milliards d'euros, selon un consensus établi par la société.

Safran a indiqué qu'il relevait sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année entre 11 % et 13 %, par rapport à une prévision précédente dans le bas de la fourchette à deux chiffres. Une version française de son communiqué de résultats a précisé que la prévision était auparavant de 10 % à 12 %.

L'entreprise a également relevé sa prévision de résultat d'exploitation de 5,0 à 5,1 milliards d'euros à 5,1 à 5,2 milliards d'euros et sa prévision de flux de trésorerie disponible de 3,4 à 3,6 milliards d'euros à 3,5 à 3,7 milliards d'euros.

Tous les objectifs tiennent désormais compte de l'impact des tarifs douaniers.

EFFET DE RATTRAPAGE

Safran a suivi GE Aerospace en augmentant les prévisions de croissance pour 2025 pour les livraisons de moteurs LEAP à plus de 20 %, contre une fourchette de 15 à 20 %.

M. Andries a indiqué que les livraisons de moteurs LEAP au quatrième trimestre seraient proches des niveaux observés au troisième trimestre, au cours duquel CFM a livré 511 moteurs, soit une hausse de 40 % par rapport à la même période de l'année dernière.

A la question de savoir si les livraisons de LEAP à Airbus allaient à nouveau chuter au premier trimestre, comme cela avait été le cas en début d'année, suite à la course à l'achèvement des avions de ligne à la fin de 2024, M. Andries a déclaré que CFM était prêt à ajuster les allocations en fonction des besoins.

"Mais nous ne parlons pas de montants importants, de quelques moteurs, et il est clair que lorsque nous faisons cela, il y a un effet de rattrapage", a-t-il déclaré aux journalistes.

M. Andries a indiqué que CFM discutait de ses besoins futurs avec Airbus, mais il n'a pas précisé si CFM s'était engagé dans les plans du constructeur aéronautique visant à augmenter la production des avions à fuselage étroit pour atteindre 75 avions par mois en 2027. Il a toutefois précisé que l'objectif d'Airbus ne s'appliquait pas à l'ensemble de l'année 2027. (1 dollar = 0,8575 euro)