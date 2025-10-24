 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 191,66
-0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Safran relève ses prévisions après un bon trimestre pour les services liés aux moteurs à réaction
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 10:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le fabricant de moteurs affiche un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions pour le troisième trimestre

*

Les prévisions revues à la hausse intègrent désormais l'effet des tarifs douaniers

*

Le directeur général déclare que les livraisons de moteurs au quatrième trimestre seront proches de celles du troisième trimestre

(Ajout des commentaires du directeur général au paragraphe 5 et au paragraphe 13 et suivants) par Tim Hepher

Le groupe aéronautique français Safran SAF.PA a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année vendredi, après avoir annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le troisième trimestre, grâce à sa principale division de moteurs à réaction.

La société, qui coproduit les moteurs LEAP avec GE Aerospace

GE.N par le biais de leur entreprise CFM, a déclaré qu'elle avait réalisé un "fort rattrapage" des retards de livraison au cours du trimestre, en expédiant plus de produits qu'au cours de tous les trimestres précédents.

Les fabricants de moteurs ont enregistré une forte demande de pièces détachées et de pièces de rechange car les compagnies aériennes font voler plus longtemps des avions plus anciens, en partie à cause de l'encombrement des centres de maintenance et des retards de livraison d'Airbus AIR.PA et de Boeing BA.N .

Le secteur des moteurs est le théâtre d'un bras de fer entre les usines aéronautiques et les compagnies aériennes qui ont besoin de pièces détachées pour pallier les pénuries.

Le directeur général Olivier Andries a déclaré que la demande de services après-vente et de pièces détachées pour les moteurs d'avions civils restait forte.

Safran a déclaré que son chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 18,3 % pour atteindre 7,85 milliards d'euros (9,15 milliards de dollars). Le chiffre d'affaires de la propulsion a augmenté de 25,6 %, celui de l'après-vente, ou des services, de 21,1 %.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires trimestriel de 7,59 milliards d'euros, selon un consensus établi par la société.

Safran a indiqué qu'il relevait sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année entre 11 % et 13 %, par rapport à une prévision précédente dans le bas de la fourchette à deux chiffres. Une version française de son communiqué de résultats a précisé que la prévision était auparavant de 10 % à 12 %.

L'entreprise a également relevé sa prévision de résultat d'exploitation de 5,0 à 5,1 milliards d'euros à 5,1 à 5,2 milliards d'euros et sa prévision de flux de trésorerie disponible de 3,4 à 3,6 milliards d'euros à 3,5 à 3,7 milliards d'euros.

Tous les objectifs tiennent désormais compte de l'impact des tarifs douaniers.

EFFET DE RATTRAPAGE

Safran a suivi GE Aerospace en augmentant les prévisions de croissance pour 2025 pour les livraisons de moteurs LEAP à plus de 20 %, contre une fourchette de 15 à 20 %.

M. Andries a indiqué que les livraisons de moteurs LEAP au quatrième trimestre seraient proches des niveaux observés au troisième trimestre, au cours duquel CFM a livré 511 moteurs, soit une hausse de 40 % par rapport à la même période de l'année dernière.

A la question de savoir si les livraisons de LEAP à Airbus allaient à nouveau chuter au premier trimestre, comme cela avait été le cas en début d'année, suite à la course à l'achèvement des avions de ligne à la fin de 2024, M. Andries a déclaré que CFM était prêt à ajuster les allocations en fonction des besoins.

"Mais nous ne parlons pas de montants importants, de quelques moteurs, et il est clair que lorsque nous faisons cela, il y a un effet de rattrapage", a-t-il déclaré aux journalistes.

M. Andries a indiqué que CFM discutait de ses besoins futurs avec Airbus, mais il n'a pas précisé si CFM s'était engagé dans les plans du constructeur aéronautique visant à augmenter la production des avions à fuselage étroit pour atteindre 75 avions par mois en 2027. Il a toutefois précisé que l'objectif d'Airbus ne s'appliquait pas à l'ensemble de l'année 2027. (1 dollar = 0,8575 euro)

Valeurs associées

AIRBUS
205,9500 EUR Euronext Paris -0,63%
BOEING CO
217,700 USD NYSE +0,51%
GE AEROSPACE
306,390 USD NYSE +2,88%
SAFRAN
302,5000 EUR Euronext Paris -1,72%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 10:17

    Moteurs à réaction , mais l'IA a oublié les moteurs à hélice -:) !!!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    ENI: fort rebond du bénéfice net au troisième trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.10.2025 10:16 

    Le géant italien des hydrocarbures ENI a vu son bénéfice net progresser de 54% au troisième trimestre, à 803 millions d'euros, "les effets positifs de la croissance de la production (...) ayant compensé la baisse des prix du brut et les fluctuations des taux de ... Lire la suite

  • mersen (Crédit: / Mersen)
    Mersen décroche en Bourse, plombé par son avertissement
    information fournie par Zonebourse 24.10.2025 10:12 

    L'action Mersen dévisse vendredi matin à la Bourse de Paris, où le spécialiste des composants électriques et des matériaux avancés accuse la deuxième plus forte baisse de l'indice CAC Mid & Small au lendemain d'un avertissement sur ses résultats annuels. Vers

  • La championne Julia Simon médaille d'or aux mondiaux de biathlon à Lenzerheide (Suisse), le 18 février 2025 ( AFP / FRANCK FIFE )
    La championne de biathlon Julia Simon jugée pour vol et escroquerie
    information fournie par AFP 24.10.2025 10:11 

    La championne de biathlon Julia Simon est arrivée vendredi matin au tribunal correctionnel d'Albertville (Savoie) où elle doit répondre de soupçons de fraude à la carte bancaire aux dépens de deux personnes. A un peu plus de trois mois des Jeux olympiques d'hiver ... Lire la suite

  • wendel logo (Crédit: / Wendel)
    Wendel dévoile un repli de l'actif net réévalué et l'acquisition de Committed Advisors
    information fournie par AOF 24.10.2025 10:01 

    (AOF) - A l'occasion de la publication de son point d'activité pour troisième trimestre, Wendel a annoncé être entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Committed Advisors, une société de gestion globale spécialisée ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank