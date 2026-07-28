Safran relève ses prévisions 2026 après un premier semestre en forte progression

Porté par une forte demande en moteurs civils et pièces de rechange, le groupe aéronautique français Safran a relevé mardi ses prévisions annuelles après un premier semestre en nette progression et une rentabilité record de 18,4%.

( AFP / PASCAL PAVANI )

Le bénéfice net ajusté a bondi de 21% à 1,9 milliard d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 19% à 17,6 milliards d'euros par rapport au premier semestre 2025.

Le flux de trésorerie disponible s'élève à 2,6 milliards d'euros.

Safran publie ses résultats en données ajustées qu'il estime plus pertinentes "pour refléter les performances économiques réelles du groupe et permettre leur suivi et leur comparabilité avec celles de ses concurrents".

Le bénéfice net part du groupe consolidé a lui chuté de 65,3% à 1,75 milliard d'euros, contre 5 milliards d'euros un an plus tôt. Le groupe explique ce recul notamment par la forte baisse du résultat financier, qui avait bénéficié au premier semestre 2025 d'un effet exceptionnel lié aux couvertures de change, ainsi que par la surtaxe d'impôt de 322 millions d'euros appliquée en France en 2026.

"Porté par une forte demande de pièces de rechange pour moteurs civils, Safran a réalisé un excellent premier semestre 2026, dépassant largement nos attentes. Le groupe affiche une rentabilité record, avec une marge de 18,4%, en hausse de 1,4 point, ainsi qu'une très forte génération de trésorerie, à hauteur de 2,6 milliards d'euros", a déclaré le directeur général du groupe, Olivier Andriès, cité dans un communiqué.

"Nos équipes maintiennent une cadence soutenue, avec plus de 500 moteurs Leap livrés pour le quatrième trimestre d'affilée", a-t-il poursuivi.

Au total 1.030 Leap ont été livrés entre janvier et juillet 2026, contre 729 pour la même période 2025.

"Forts de ces excellents résultats au premier semestre, nous avons décidé de relever l'ensemble de nos prévisions annuelles", a-t-il ajouté.

Safran prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 15% (contre 12% à 15% auparavant) et un cash-flow libre de 4,7 à 4,9 milliards d'euros contre 4,4 à 4,6 milliards auparavant, malgré un impact négatif d'environ 500 millions d'euros lié à la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises et au calendrier de certains paiements.

Ces perspectives reposent sur une hausse attendue des livraisons de 16% à 19% (contre 15% auparavant) des moteurs Leap qui équipent tous les Boeing 737 MAX et près de 60% des Airbus A320neo.

La progression du chiffre d'affaires des pièces de rechange est, elle, attendue à 25%, contre environ 15% auparavant.

Ces perspectives ne tiennent pas compte d'éventuelles perturbations liées aux capacités des chaînes d'approvisionnement, alors que la situation des fournisseurs s'est améliorée mais reste fragile, ni de l'impact potentiel du conflit au Moyen-Orient.