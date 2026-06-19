 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Safran profite de l'effet Eurosatory
information fournie par Zonebourse 19/06/2026 à 11:59

L'équipementier aéronautique. s'apprête à signer l'une des plus fortes hausses hebdomadaires de la Bourse de Paris, dopé par un regain d'optimisme autour du secteur alors que se clôture aujourd'hui le salon Eurosatory, rendez-vous international incontournable des acteurs de la défense.

A en croire les analyses, l'événement - qui se tient depuis lundi au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte - s'est caractérisé cette année par une affluence particulièrement encourageante.

"La fréquentation du salon nous a semblé bien supérieure à celle de la précédente édition, qui datait de 2024", commentent ce matin les équipes de Berenberg.

D'après l'intermédiaire financier allemand, cet apparent succès contraste avec les performances boursières décevantes affichées par les valeurs du secteur depuis le début de l'année.

Le sous-indice européen du secteur de la défense est en effet quasiment inchangé cette année (-0,3%) alors que l'indice Europe STOXX 600 affiche, lui, des gains de 7%.

Un point d'entrée jugé intéressant

Si plusieurs facteurs négatifs continuent de peser, notamment les inquiétudes concernant l'adéquation de l'offre des groupes industriels européens face aux nouveaux besoins sur le théâtre des opérations et leur capacité à honorer des carnets de commandes totalement saturés, certains voyants sont au vert, en particulier au niveau des valorisations.

"Le secteur européen de la défense se négocie actuellement sur la base d'un PER estimé à 21,2 fois à un ans, soit un niveau 10 % plus bas qu'il y a un an", fait valoir Berenberg.

Au-delà des valorisations attractives, la croissance des bénéfices ainsi que plusieurs catalyseurs à venir font que les niveaux de cours actuels présentent un point d'entrée intéressant, estiment les analystes.

Berenberg conseille en particulier de se positionner sur le secteur en perspective du prochain sommet de l'OTAN, qui se tiendra les 7 et 8 juillet en Turquie.

Drones, missiles et innovations : Safran accélère ses partenariats

Comme à Eurosatory, le thème dominant de cette année devrait rester celui de la défense anti-aérienne et des technologies sans pilote (drones).

Pour Safran, le salon a en tout cas constitué une vitrine de premier plan pour exposer ses dernières innovations technologiques et ses partenariats.

L'équipementier s'est notamment associé à Hemeria dans le domaine du renseignement par ballons stratosphériques, à Theon dans l'électro-optique pour les drones et au groupe émirati Edge pour co-développer des missiles de nouvelle génération.

De plus, Safran est entré en négociations exclusives avec la DGA, aux côtés de MBDA, pour concevoir un nouveau système de frappe terrestre à longue portée.

Sur le plan opérationnel, Safran a dévoilé des innovations clés, particulièrement axées sur la lutte anti-drones et l'équipement du soldat. Le groupe a également conclu un contrat européen majeur pour son système Skyjacker et dévoilé un clip-on thermique qui s'adapte sur les jumelles de vision nocturne pour offrir aux combattants une perception augmentée sur le champ de bataille.

Safran surperforme un secteur plus mitigé

Dans ce climat porteur, la quête d'autonomie stratégique de l'Europe en matière de défense pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour les investisseurs ciblant les valeurs européennes les mieux positionnées pour assurer la souveraineté du continent.

A Paris, l'action Safran grignotait 0,1% vendredi, mais grimpait de 9,1% sur la semaine. Avec une progression de 12% depuis le 1er janvier, le titre surperforme largement le CAC 40, qui a pris 4% dans l'intervalle.

Le mouvement sectoriel s'avère cependant moins marqué sur la semaine, comme l'illustrent les performances hebdomadaires plus contrastées de Thales ( 0,3%), Rheinmetall (-0,1%) ou Exosens ( 0,8%).

Valeurs associées

SAFRAN
333,6000 EUR Euronext Paris +0,03%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des fleurs et des hommages devant un silo agricole où a été retrouvé le corps de Lyhanna, 11 ans, à Puycasquier (Gers), le 16 juin 2026 ( AFP / Ed JONES )
    Meurtre de Lyhanna: la collégienne a été violée, de l'ADN du suspect retrouvé
    information fournie par AFP 19.06.2026 12:41 

    Lyhanna, la collégienne de 11 ans retrouvée morte le 4 juin dans le Gers, a été violée et l'ADN du principal suspect, Jérôme Barella retrouvé sur son corps, selon une source proche de l'enquête, des éléments susceptibles d'élargir les poursuites le visant. Confirmant ... Lire la suite

  • Un magasin "Maisons du Monde", le 18 avril 2026 à Paris ( AFP / ALAIN JOCARD )
    Maisons du Monde s'en remet à des fonds britanniques après des pertes massives
    information fournie par AFP 19.06.2026 12:36 

    Plombée par une perte nette abyssale de 406 millions d'euros en 2025, l'enseigne d'ameublement Maisons du Monde a annoncé vendredi avoir signé un protocole d'accord pour un plan de sauvetage prévoyant de céder son contrôle à deux fonds britanniques. Ce refinancement, ... Lire la suite

  • magasin maisons du monde (Crédit: / crédit photo Maisons du Monde)
    Maisons du Monde sécurise un accord de refinancement
    information fournie par Zonebourse 19.06.2026 12:23 

    Le distributeur de mobilier et de décoration annonce la signature d'un protocole de conciliation entre un consortium de nouveaux investisseurs composé d'Alteri Investors et d'Eicos Investment Group et les banques du groupe. Cet accord, conclu sous l'égide des conciliateurs ... Lire la suite

  • Aidan Gomez, co-fondateur et président de la société Cohere, lors d'une conférence à San Francisco le 9 avril 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BIG EVENT MEDIA )
    IA : le patron de Cohere alerte sur la dépendance technologique de l’Europe
    information fournie par Boursorama avec Media Services 19.06.2026 12:12 

    Sans souveraineté, l’Europe risque de devenir "totalement insignifiante au niveau technologique", a averti Aidan Gomez (co-fondateur de Cohere)lors d’un entretien avec l’AFP. "Vos données, votre productivité, vos industries stratégiques, votre capacité à vous défendre, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,4 0,00%
Pétrole Brent
79,69 +0,54%
CAC 40
8 463,48 -0,05%
KALRAY
7,55 -18,47%
SOITEC
120,9 +3,78%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank