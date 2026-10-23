Safran : moteur Leap, maintenance et défense tirent la croissance au 3T

Le motoriste français Safran a annoncé jeudi un bond de 14,7 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 9 milliards d'euros, porté par la hausse des livraisons de moteurs civils, la forte croissance de ses activités de maintenance et une demande soutenue pour ses équipements de défense.

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Les ventes de son moteur vedette Leap, qui équipe tous les Boeing 737 MAX, la plupart des Airbus A320 ainsi que les C919 du groupe chinois Comac, ont progressé de 5 % entre juillet et septembre avec la livraison de 535 exemplaires.

L'entreprise a livré depuis le début de l'année 1.565 moteurs Leap.

Safran bénéficie d'une amélioration graduelle de sa chaîne d'approvisionnement, après plusieurs années de difficultés chez les fournisseurs, qui avaient notamment contraint Airbus à ralentir ses livraisons d'avions.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de la branche propulsion, principal moteur de croissance du groupe, a augmenté de 13,2 %, porté principalement par une hausse de 18,7 % des activités d’après-vente et de 3,5 % des ventes de moteurs neufs.

Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes du groupe ont atteint 26,6 milliards d'euros (+17,5 %) en données ajustées, c'est à-dire hors effets de change et de périmètre, une méthode que Safran juge plus pertinente pour "refléter les performances économiques réelles du groupe" et les comparer à celles de ses concurrents.

Le groupe "enregistre à nouveau une forte croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à hauteur de 15 %, reflétant une demande soutenue dans (ses) activités de première monte et d'après-vente", a déclaré le directeur général Olivier Andriès, cité dans un communiqué.

Les activités Équipements & Défense ont également contribué à la croissance au troisième trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 15,7 % à données comparables.

Les activités de défense ont bénéficié de la demande à l'export pour les kits de guidage AASM équipant les bombes emportées par les avions de combat, ainsi que pour les systèmes optroniques, les systèmes de navigation inertielle permettant aux avions, drones ou missiles de se repérer sans signal GPS et les autodirecteurs de missiles.

Malgré "un environnement incertain, nous sommes confiants dans la capacité de Safran à tenir ses engagements pour 2026 et à accélérer la production de ses activités civiles et militaires", a souligné Olivier Andriès.

Le groupe a confirmé ses objectifs pour 2026. Il table sur une croissance du chiffre d'affaires d'environ 15 %, un résultat opérationnel courant compris entre 6,4 et 6,5 milliards d'euros et une génération de trésorerie de 4,7 à 4,9 milliards d'euros.