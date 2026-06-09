Safran investit près de 50 MEUR pour un nouveau site en Allemagne

Le spécialiste des équipements de défense renforce ses capacités industrielles et technologiques outre-Rhin avec un nouveau site dans le Bade-Wurtemberg.

Safran Electronics & Defense annonce un investissement de près de 50 MEUR en Allemagne afin d'accroître sa présence industrielle et technologique dans les équipements de défense.

Le groupe transférera les activités de son site de Murr vers un nouveau centre d'excellence à Ludwigsburg, dans le Bade-Wurtemberg, dont la mise en service est prévue début 2028.

Le site renforcera les capacités de production et de maintenance des gyroscopes à fibre optique (FOG) et des équipements de positionnement, navigation et temps (PNT), destinés aux plateformes civiles et militaires. Il intégrera également des activités dédiées à l'optronique portable pour les soldats.

L'investissement s'accompagnera de la création de 200 emplois, notamment dans l'ingénierie, la production, la qualité et les fonctions commerciales. Selon Marzell Schiller, directeur de Safran Electronics & Defense Allemagne, ce projet vise à soutenir la souveraineté technologique allemande tout en renforçant l'offre "Made in Germany" du groupe.

Le titre progresse de 1,4% à la Bourse de Paris ce matin.