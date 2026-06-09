Safran investit €50 mlns pour un nouveau site industriel en Allemagne

Safran SAF.PA va investir près de 50 millions d'euros pour la construction d'un nouveau site industriel à Ludwigsburg, en Allemagne, a annoncé mardi l'équipementier aéronautique français.

Le site, qui sera exploité par Safran Electronics & Defense, sera opérationnel début 2028 et verra la création de 200 emplois, selon un communiqué du groupe français.

Il sera "principalement dédié aux gyroscopes à fibre optique (FOG) et aux équipements PNT (Position, Navigation, Temps) utilisés sur des plateformes civiles et militaires", dans le cadre du partenariat entre Safran et la Bundeswehr, précise le communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)