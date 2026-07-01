 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Safran investit 20 MEUR à Dijon pour accélérer la production d'optronique de défense
information fournie par Zonebourse 01/07/2026 à 15:44

Le groupe renforce son site industriel afin de répondre à la demande croissante en systèmes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance pour les forces armées.

Safran annonce un investissement total de 20 MEUR sur son site de Dijon afin de renforcer ses capacités industrielles dans l'optronique de défense.

Le programme comprend une première tranche de 10 MEUR destinée à la modernisation du site, complétée par un investissement capacitaire de 10 MEUR. Il prévoit notamment la construction d'un bâtiment de 3 000 m² et la création de 1 500 m² de salles blanches équipées de nouveaux moyens de production.

Le site, qui emploie 420 personnes, a doublé ses effectifs entre 2020 et 2025. Le groupe prévoit de recruter 200 salariés supplémentaires d'ici 2030, principalement des techniciens en électronique et en optique.

Selon Franck Saudo, président de Safran Electronics & Defense, ces investissements doivent permettre une montée en puissance rapide de la production, avec une mise en service des nouvelles installations en moins de 18 mois, tout en soutenant l'emploi industriel et la souveraineté technologique française et européenne.

Le titre progresse de 0,9% à Paris et affiche désormais une progression de l'ordre de 18% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

SAFRAN
348,1000 EUR Euronext Paris +0,90%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale, le 30 juin 2026 à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )
    Protection des enfants: le gouvernement renforce son projet de loi après l'affaire Lyhanna
    information fournie par AFP 01.07.2026 16:19 

    Perpétuité pour les violeurs en série d'enfants, enquêtes plus encadrées: le gouvernement a renforcé mercredi son projet de loi sur la protection des enfants, après l'émotion soulevée par le meurtre de Lyhanna et les violences sexuelles dans le périscolaire. Le ... Lire la suite

  • La princesse Anne au mémorial de Thiepval pour célébrer les 110 ans de la bataille de la Somme, le 1er juillet 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )
    La princesse Anne commémore la bataille de la Somme
    information fournie par AFP 01.07.2026 16:13 

    La princesse Anne, soeur du roi Charles III, a appelé à honorer "la responsabilité de la mémoire" lors du 110e anniversaire de la bataille de la Somme, l'une des plus meurtrières de la Première Guerre mondiale, durant laquelle les pertes britanniques notamment ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street fait une pause après un trimestre étincelant
    information fournie par AFP 01.07.2026 16:10 

    La Bourse de New York a ouvert en recul mercredi, s'offrant un répit dans sa marche en avant effrénée des derniers mois, à l'approche d'un nouveau rapport sur l'emploi américain et de commentaires du nouveau patron de la Réserve fédérale (Fed). Dans les premiers ... Lire la suite

  • Trade ou Pas Trade : l’Eurostoxx 50, le S&P500, Total, Palantir, Vallourec,l’Or
    Trade ou Pas Trade : l’Eurostoxx 50, le S&P500, Total, Palantir, Vallourec,l’Or
    information fournie par SG Bourse 01.07.2026 16:04 

    Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama ! Cette semaine vous avez rendez-vous avec Mathieu Lebrun des Publications Agora, Denis ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
38,26 +24,71%
CAC 40
8 330,13 -0,88%
Pétrole Brent
71,9 -1,40%
ABIVAX
119,9 +3,81%
TOTALENERGIES
65,94 -3,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank