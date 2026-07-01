Safran investit 20 MEUR à Dijon pour accélérer la production d'optronique de défense

Le groupe renforce son site industriel afin de répondre à la demande croissante en systèmes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance pour les forces armées.

Safran annonce un investissement total de 20 MEUR sur son site de Dijon afin de renforcer ses capacités industrielles dans l'optronique de défense.

Le programme comprend une première tranche de 10 MEUR destinée à la modernisation du site, complétée par un investissement capacitaire de 10 MEUR. Il prévoit notamment la construction d'un bâtiment de 3 000 m² et la création de 1 500 m² de salles blanches équipées de nouveaux moyens de production.

Le site, qui emploie 420 personnes, a doublé ses effectifs entre 2020 et 2025. Le groupe prévoit de recruter 200 salariés supplémentaires d'ici 2030, principalement des techniciens en électronique et en optique.

Selon Franck Saudo, président de Safran Electronics & Defense, ces investissements doivent permettre une montée en puissance rapide de la production, avec une mise en service des nouvelles installations en moins de 18 mois, tout en soutenant l'emploi industriel et la souveraineté technologique française et européenne.

Le titre progresse de 0,9% à Paris et affiche désormais une progression de l'ordre de 18% depuis le début de l'année.