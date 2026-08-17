"On bat tous les records": début des vendanges mardi en Alsace

Début des vendanges à Marlenheim, en Alsace, le 13 septembre 2021 ( AFP / PATRICK HERTZOG )

Les vendanges démarreront mardi pour tous les cépages en Alsace, avec une précocité record, en raison notamment de la succession d'épisodes de fortes chaleurs, a-t-on appris lundi auprès de l'Association des viticulteurs d'Alsace (AVA).

Habituellement, le crémant donne le coup d'envoi des vendanges en Alsace, suivi de l'AOC Alsace et enfin des Grands crus.

"Cette année, on a décidé d'ouvrir les trois en même temps, sous réserve de quelques Grands crus" soumis à des spécificités, a expliqué à l'AFP Théo Grischko, délégué général de l'AVA.

"On a un millésime qui est assez précoce, on bat tous les records", a-t-il souligné.

Il y a toutefois "une grande disparité de maturité", qui explique la décision d'ouvrir aux vendanges les trois types d'AOC en même temps.

Cela doit permettre "de donner les marges de manoeuvre à chaque vigneron d'aller pouvoir chercher le raisin à la maturité qu'il souhaite et de le revendiquer ensuite soit en crémant, soit en vin d'Alsace et en Grand cru."

La date officielle de démarrage des vendanges est prise en concertation avec l'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao), qui gère les appellations d'origine contrôlée.

Chaque année, certains viticulteurs demandent à l'Inao une autorisation de procéder à des pré-vendanges, avant la date d'ouverture officielle, si la production est assez mûre.

Cette année, "il y a eu beaucoup" de domaines concernés, selon M. Grischko.

L'estimation de récolte est de 804.000 hl en Alsace, avait indiqué fin juillet Marie-Noëlle Lauer, conseillère viticole de la chambre d'agriculture d'Alsace.

"Cette année est extrêmement particulière avec une météo hors normes" a-t-elle souligné, avec jusqu'à "44 degrés à l'ombre".

La vendange est toutefois annoncée "saine", sans mildiou.

En 2025 déjà, les vendanges avaient démarré le 19 août pour le vin pétillant, une première. Cette année-là, la récolte a représenté 840.681 hl.