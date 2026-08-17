Landes : l'incendie est "fixé", des évacués rentrent à Luglon

Un pompier arrose le sous-bois lors d'un feu de forêt à Luglon, le 16 août 2026 dans les Landes ( AFP / Gaizka IROZ )

Des habitants de Luglon ont commencé à rentrer lundi dans ce bourg de la forêt des Landes, évacué jeudi en raison d'un incendie qui a été déclaré fixé après avoir ravagé 1.700 hectares.

Cette nuit, "la situation a évolué de façon plutôt très favorable. (...) le feu n'a pas progressé. (...) Néanmoins je le répète, feu fixé ne veut pas dire feu éteint. Donc il faut rester évidemment très vigilant", a affirmé à la presse la secrétaire générale de la préfecture de ce département du Sud-Ouest, Stéphanie Monteuil.

"Le côté positif de ce feu fixé, c'est que cela va permettre le retour à domicile d'à peu près 250 habitants" de Luglon, village de 350 habitants situé au cœur de l'immense massif des Landes de Gascogne, desséché par les canicules à répétition, qui avait déjà connu deux incendies majeurs fin juillet à Biscarrosse (Landes, 3.700 hectares) et Saumos (Gironde, 42.000 hectares)

Les premiers habitants à revenir sont arrivés en voiture en fin de matinée, a constaté une équipe de l'AFP.

Sous un arbre à l'entrée du village, une poignée de bénévoles ont posé une table de bois sur laquelle ils ont préparé des masques FFP2 et des bouteilles d'eau pour les accueillir au mieux.

Aucune maison détruite

"Émotionnellement, c'est un moment compliqué. On est prêts à se soutenir et à se serrer les coudes les uns les autres", explique à l'AFP Virginie Moisset, par ailleurs adjointe au maire de Luglon.

Des pompiers et des agriculteurs remplissent leurs citernes d'eau lors d'un feu de forêt à Luglon, le 16 août 2026 dans les Landes ( AFP / Gaizka IROZ )

"C'est bon, on peut rentrer à la maison!", s'était félicité en début de matinée Philippe Dassy, un chauffeur de bus de 67 ans, après avoir appris la bonne nouvelle.

Trois jours après avoir été évacué de Luglon, il s'apprêtait à y retourner "sans crainte, grâce aux pompiers", après avoir été "très bien accueilli" avec sa femme et ses deux enfants dans le village vacances de la commune voisine de Sabres.

Dans le centre de Luglon, transformé depuis quatre jours en base arrière pour les soldats du feu, les camions et engins de pompiers étaient bien moins nombreux à la mi-journée et la vie reprenait un semblant de normalité, avec quelques personnes attablées en terrasse d'un café associatif.

Dimanche, une cinquantaine de personnes avaient déjà pu rentrer chez elles à Garein, au sud de Luglon, sur les 650 évacués au total, au terme d'une journée où les pompiers avaient effectué un "travail de fourmi" au sol pour noyer les lisières de feu, selon le commandant Alexandre Bourmaud, chef de secteur.

"Il n'y a aucun bâtiment détruit, aucune maison détruite. Mais les paysages ont été évidemment impactés. (...) La vie ne sera forcément pas du tout la même aujourd'hui qu'elle a été il y a 5 jours", a souligné Stéphanie Monteuil de la préfecture.

Record de surfaces brûlées

Environ 350 pompiers, contre 550 au pic de l'incendie, vont poursuivre lundi leur travail "pour progresser positivement par rapport à l'objectif, évidemment, d'avoir un feu éteint. Mais on n'y est pas du tout encore", a insisté Mme Monteuil.

Des agents du Service de prévention des incendies de forêt (DFCI) éteignent des braises en forêt lors d'un incendie à Luglon, le 16 août 2026 dans les Landes ( AFP / Gaizka IROZ )

Elle remplaçait le préfet des Landes Gilles Clavreul, qui doit rencontrer en Gironde Sébastien Lecornu, dans le cadre du lancement de la reconstruction des zones sinistrées par les incendies de la région.

Le Premier ministre, hué lundi à son arrivée au Porge, où il devait s'entretenir avec le maire de cette commune qui a été la plus ravagée par le mégafeu de Gironde fin juillet, est accompagné de six ministres et des cinq membres de la "mission reconstruction" pilotée par l'État.

En France, 2026 bat déjà le record de surfaces brûlées en 20 ans de mesures satellitaires, selon le système européen de surveillance des feux (Effis), qui recense près de 100.000 hectares brûlés.

Ailleurs en Europe, l'été est aussi terrible sur le front des incendies, de la Grèce à l'Espagne en passant par la Belgique, qui lutte contre l'un des plus grands feux de son histoire.

Il a déjà ravagé 3.000 hectares d'une réserve boisée à la frontière avec l'Allemagne, mais sa progression a été freinée grâce à "des vents plus favorables" et des "précipitations en fin de nuit", selon les autorités.