Safran investit 136 MEUR dans deux sites en Malaisie

Le groupe aéronautique a inauguré l'extension de son usine de freins carbone à Sendayan et un nouveau centre de maintenance à Nilai, afin de répondre à la demande croissante des compagnies aériennes en Asie-Pacifique.

Safran, via sa filiale Safran Landing Systems, a investi 134 millions d'euros dans l'agrandissement de son site de Sendayan, avec 7 000 m2 supplémentaires dédiés à la fabrication. Cette extension permettra de doubler sa capacité de production de disques de frein en carbone d'ici 2028.

Le nouveau centre de maintenance, réparation et révision (MRO) de Nilai, d'une superficie de 1 000 m2, représente un investissement de 2 millions d'euros. Ces deux installations desserviront une centaine de compagnies aériennes de la région.

Le groupe prévoit également de porter ses effectifs en Malaisie à 220 collaborateurs d'ici 2030, contre 160 actuellement sur le site de Sendayan. Safran précise que ce dernier site a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 60% entre 2018 et 2025.

En début d'après-midi, Safran recule de 0,5% à Paris, autour des 273 euros.