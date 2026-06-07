Safran investit €120 mlns sur son site de Montluçon (Allier)

‌Le directeur général de ​Safran, Olivier Andriès, annonce dans un entretien à La Tribune ​Dimanche un investissement de 120 ​millions d'euros sur ⁠son site de Montluçon (Allier), ce ‌qui devrait engendrer la création de plus de ​150 ‌emplois.

"Nous annonçons un investissement ⁠de 120 millions d'euros pour augmenter nos capacités dans ⁠notre usine ‌de Montluçon. Nous allons ⁠passer d'une production ‌de 10.000 GRH [gyroscopes à ⁠résonateur hémisphérique-NDLR] par an ⁠à 30.000, ‌triplant ainsi notre production d'ici ​2032. ‌Plus de 150 emplois vont être créés", déclare-t-il.

Cet ​investissement fait partie d'une enveloppe globale ⁠de 1,4 milliard d'euros décidée en 2025 par l'équipementier aéronautique pour augmenter ses capacités de production dans le monde.

(Reportage ​Elizabeth Pineau)