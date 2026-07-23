Le patron du Crédit Agricole Olivier Gavalda prochain président de la FBF

Le directeur général de Crédit Agricole SA (l'entité cotée du Crédit Agricole) Olivier Gavalda prendra le 1er septembre la présidence tournante de la Fédération bancaire française (FBF), a annoncé cette dernière jeudi, à la suite du patron du Crédit Mutuel Daniel Baal.

( AFP / ABDESSLAM MIRDASS )

Il assurera cette fonction pendant un an, conformément aux statuts de l'association professionnelle.

Arrivé l'an dernier à la tête du Crédit Agricole, M. Gavalda assumera ce poste pour la première fois.

Le dirigeant a commencé sa carrière en 1988 au Crédit Agricole du Midi, avant d'occuper diverses fonctions dans les caisses régionales du groupe et rejoindre Crédit Agricole SA en 2010 en tant que directeur du pôle Caisses régionales.

Il était directeur général délégué de Crédit Agricole SA avant de prendre la suite de Philippe Brassac au poste de directeur général.

Lobby bancaire français créé en 2001, la FBF regroupe 317 entreprises bancaires adhérentes dont 116 banques étrangères, selon son site internet.

Elle a pour mission "de promouvoir l'activité bancaire et financière en France, en Europe et à l'international". Sa directrice générale est Maya Atig.

Le patron du Crédit Agricole sera secondé par le directeur général de BNP Paribas Jean-Laurent Bonnafé, vice-président, et par le président du directoire de la Banque postale (LBP) Stéphane Dedeyan, trésorier.

Ils retrouveront au sein du comité exécutif Daniel Baal mais également Slawomir Krupa et Nicolas Namias, respectivement patrons de la Société Générale et du groupe BPCE, rassemblant entre autres les Caisses d'épargne et les Banques populaires.