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Consultations et médicaments : le gouvernement annonce le doublement, de 100 à 200 euros, du plafond annuel des franchises médicales
information fournie par Boursorama avec Media Services 23/07/2026 à 11:11
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( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a justifié cette mesure par la nécessité de "continuer à investir dans notre hôpital", pour "l'accès aux soins" et "pour avoir encore les médicaments les plus efficaces", ce jeudi 23 juillet sur RMC.

Cela faisait 20 ans que ce reste à charge n'avait pas évolué. Ce jeudi 23 juillet, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a annoncé sur RMC le doublement, de 100 à 200 euros, du plafond annuel des franchises médicales sur les consultations et médicaments, soit le montant maximum restant à la charge des patients.

"Les Français, s'ils dépassent un nombre de consultations ou un nombre de boîtes de médicaments, payent aujourd'hui, s'ils sont au maximum, 100 euros par an. Ce que nous faisons, c'est que nous doublons ce plafond qui n'a pas évolué depuis 20 ans", a-t-elle précisé, ajoutant qu'un décret était en préparation pour mettre en oeuvre la mesure. "Si vous êtes quelqu'un qui a une maladie chronique, en moyenne, c'est 78 euros par an actuellement, donc si on double, on peut estimer qu'il sera plutôt à 150 qu'à 200 euros", a indiqué la ministre.

Une participation forfaitaire de 2 euros est demandée aux patients majeurs pour toutes les consultations ou actes réalisés par un médecin, mais également sur les examens radiologiques et les analyses de biologie médicale. Cette participation ne peut actuellement pas excéder 8 euros par jour et 50 euros par an. Pour les médicaments, une franchise d'un euro par boîte est appliquée, avec également aujourd'hui le plafond annuel de 50 euros.

Les montants des franchises eux-mêmes sont gelés, c'est le plafond annuel qui va être doublé, a précisé la ministre de la Santé, qui a justifié cette mesure par la nécessité de "continuer à investir dans notre hôpital", pour "l'accès aux soins" et "pour avoir encore les médicaments les plus efficaces". Stéphanie Rist a souligné que 18 millions de Français, femmes enceintes ou mineurs, ne sont pas concernés par ces franchises.

13 commentaires

  • 24 juillet 16:45

    aerosp : je parle de la Sécu à sa création, elle remboursait bien à 80%. et ce jusque dans les années 70.

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