Safran: investit 1 MdE dans son réseau de maintenance

(CercleFinance.com) - Safran Aircraft Engines lance un plan d'investissement de plus d'un milliard d'euros pour étendre son réseau mondial de maintenance et de réparation (MRO) afin de soutenir la croissance des services dédiés aux moteurs LEAP, qui équipent aujourd'hui environ 4 000 avions monocouloirs modernes.



Ce plan vise à atteindre une capacité de 1 200 visites annuelles d'ici 2028 grâce à la construction de 120 000 m² de nouvelles installations, incluant des sites en Belgique, Inde, Mexique, Maroc et l'extension de deux sites en France.



Le programme prévoit également de renforcer le réseau de réparation des pièces moteurs et de recruter plus de 4 000 collaborateurs.



Nicolas Potier, Directeur de la division Support et Services, met ene avant l'importance de la formation et des synergies inter-sites pour garantir des standards élevés en matière de qualité, sécurité et performance environnementale.





Valeurs associées SAFRAN 209,40 EUR Euronext Paris -0,95%