Safran inaugure de nouveaux sites en Inde et accélère sa stratégie 'Make in India'
Le nouveau centre LEAP représente 200 MEUR d'investissements et visera une capacité de 300 moteurs par an, tandis que l'atelier M88, doté de plus de 40 MEUR, pourra réviser plus de 600 modules.
Olivier Andriès, Directeur Général de Safran, souligne que ces investissements illustrent 'l'importance stratégique de l'Inde' pour le Groupe, qui projette de tripler son chiffre d'affaires d'ici 2030 pour dépasser 3 milliards d'euros.
Safran indique par ailleurs avoir signé un accord pour la création d'une coentreprise avec Bharat Electronics Limited, destinée à la production de l'armement air-sol modulaire Hammer, nom export de l'AASM de Safran Electronics & Defense. Le Hammer peut s'adapter à de multiples plateformes aériennes, notamment le Rafale et le l'appareil indien Tejas de HAL.
