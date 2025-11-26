 Aller au contenu principal
Etats-Unis: Recul inattendu des inscriptions au chômage à 216.000
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 17:36

Un panneau de recrutement avec un code QR est visible dans la vitrine d'une entreprise à Arlington, Virginie

Un panneau de recrutement avec un code QR est visible dans la vitrine d'une entreprise à Arlington, Virginie

Les inscriptions au chômage ont diminué de façon inattendue aux Etats-Unis lors de la semaine au 22 novembre à 216.000 contre 222.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé mercredi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 225.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 15 novembre ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 220.000.La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 223.750 contre 224.750 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,960 million lors de la semaine au 15 novembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,953 million (révisé) la semaine précédente.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

