 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Macron se rendra en Chine début décembre pour une visite d'Etat, selon l'Elysée
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 17:31

Le président français Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron

Le président Emmanuel Macron se rendra en Chine du 3 au 5 décembre pour une visite d'Etat, a annoncé mercredi l'Elysée.

Il rencontrera à Pékin son homologue chinois Xi Jinping, avant de se rendre à Chengdu.

"Deux ans après la dernière visite officielle du chef de l'Etat en Chine, en 2023, et un an après la visite du président Xi Jinping en France, en mai 2024, ce déplacement permettra de poursuivre le développement de la relation franco-chinoise", indique l'Elysée.

(Rédigé par Blandine Hénault)

Emmanuel Macron
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Illustration du logo Valneva
    Valneva va fermer son site de Nantes
    information fournie par Reuters 26.11.2025 18:56 

    Valneva a annoncé mercredi la fermeture de son site de Nantes (Loire-Atlantique) pour concentrer ses activités sur ceux de Lyon (Rhône) et de Vienne, en Autriche. "Cette consolidation permettra de rationaliser les opérations et d'améliorer l'efficacité en France, ... Lire la suite

  • Le président de la Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embalo
    Coup d'Etat militaire en Guinée-Bissau, le président Embalo destitué
    information fournie par Reuters 26.11.2025 18:55 

    Un groupe d'officiers de l'armée de Guinée-Bissau a destitué mercredi le président Umaro Sissoco Embalo, ordonné la fermeture des frontières et suspendu le processus électoral alors que le pays était dans l'attente des résultats officiels du scrutin présidentiel ... Lire la suite

  • Le reflet d'un tableau d'affichage numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense
    L'Europe finit dans le vert, le budget britannique soulage
    information fournie par Reuters 26.11.2025 18:53 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi, portées par les espoirs croissants d'une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, tandis qu'au Royaume-Uni, le budget tant attendu de la ministre des Finances a été accueilli avec soulagement ... Lire la suite

  • Croquis d'audience du 12 novembre 2025 montrant l'ancien chef rebelle congolais Roger Lumbala lors de son procès devant la Cour d'assises de Paris ( AFP / Benoit PEYRUCQ )
    Procès de l'ex-rebelle Lumbala en France: des pygmées racontent les viols de guerre en RDC
    information fournie par AFP 26.11.2025 18:53 

    Un chef coutumier pygmée a raconté avoir été forcé à assister au viol de sa soeur par des soldats en République démocratique du Congo, témoignant mercredi devant la cour d'assises de Paris qui juge l'ex-rebelle congolais Roger Lumbala, plus de 20 ans après. Sa ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank