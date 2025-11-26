Macron se rendra en Chine début décembre pour une visite d'Etat, selon l'Elysée

Le président français Emmanuel Macron
Le président Emmanuel Macron se rendra en Chine du 3 au 5 décembre pour une visite d'Etat, a annoncé mercredi l'Elysée.
Il rencontrera à Pékin son homologue chinois Xi Jinping, avant de se rendre à Chengdu.
"Deux ans après la dernière visite officielle du chef de l'Etat en Chine, en 2023, et un an après la visite du président Xi Jinping en France, en mai 2024, ce déplacement permettra de poursuivre le développement de la relation franco-chinoise", indique l'Elysée.
(Rédigé par Blandine Hénault)
