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Safran : 'gap' au-dessus de 287,8E, renoue avec les 300E
information fournie par Zonebourse 25/05/2026 à 12:17

Safran ouvre un 'gap' au-dessus de 287,8E, le titre renoue avec les 300E, c'est à dire la MM200 qui coïncide avec la résistance oblique moyen terme issue du zénith des 347E du 27 février puis des 320E du 17 avril.

Pour l'heure, Safran est proche de retracer la résistance des 304E des 6 et 7 mai.

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