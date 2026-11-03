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Safran et Uvad Technologies s'associent pour propulser un nouveau drone supersonique
information fournie par Zonebourse 03/11/2026 à 16:37

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Safran Power Units fournira le système de propulsion du Falcon conçu par l'entreprise canadienne de la défense. Les essais en vol sont prévus pour 2027.

Safran Power Units et Uvad Technologies deviennent partenaires. Le Falcon, drone sans pilote, sera propulsé par deux turboréacteurs fournis par la filiale de Safran Helicopter Engines. Avec ces moteurs, le Falcon pourra atteindre des vitesses supersoniques à basse et moyenne altitude.

Le drone conçu par Uvad Technologies sert de cible aérienne et de réplication de menace pour les forces armées. Avec ce nouveau système, un seul opérateur pourra superviser plusieurs drones simultanément, pour davantage d'efficacité et de flexibilité dans les scénarios d'entraînement. Après une campagne d'essais au sol réussie en 2026, le programme entrera en phase d'essais en vol en 2027 avant d'être déployé opérationnellement.

A 16h30, le titre Safran progresse de 0,10%, à 288,50 euros.

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