Les supermarchés européens s'empressent de corriger des failles de sécurité après un piratage de réfrigérateurs à l'échelle régionale

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* Une chaîne de supermarchés suédoise déconnecte de l'Internet les réfrigérateurs piratés

* Les systèmes de réfrigération ne sont pas toujours harmonisés d'un magasin à l'autre

* Les agences de cybersécurité sont en état d'alerte

par Louise Rasmussen, Helen Reid et Marcus Mathiesen

Les supermarchés européens, ciblés par une deuxième vague de cyberattaques visant à faire monter en flèche la température des réfrigérateurs et des congélateurs, se sont empressés mardi de mettre à niveau leurs systèmes et de se protéger contre de nouvelles tentatives de piratage.

Des magasins dans huit pays européens ont été contraints de jeter d’énormes quantités de denrées alimentaires après que des pirates informatiques ont altéré lundi le fonctionnement de leurs réfrigérateurs, lors d’une attaque identique à celle qui avait touché des dizaines de supermarchés en France il y a trois semaines.

En Suède, la chaîne de supermarchés Coop a déclaré qu’elle passait à des réseaux 5G et à des modems modernes, au lieu des connexions 4G – un processus qui avait déjà commencé depuis l’incident français.

Les sept magasins touchés par l’attaque sont de nouveau opérationnels, mais leurs systèmes de réfrigération ont été déconnectés d’Internet, a déclaré un porte-parole.

« Nous examinons de manière très approfondie l’état de l’ensemble du réseau de magasins afin de déterminer s’il existe des vulnérabilités quelque part dans ce réseau », a ajouté le porte-parole.

Le fournisseur de logiciels Danfoss, dont les systèmes figuraient à nouveau parmi les cibles, a déclaré être resté en contact étroit avec ses clients au cours des trois dernières semaines pour les aider à gérer la situation, et a recommandé que les systèmes ne soient pas directement accessibles via Internet.

« Les commerçants doivent agir dès maintenant. Ils doivent déterminer si les contrôleurs de leurs réfrigérateurs sont vulnérables, vérifier s’ils sont connectés à Internet, s’assurer qu’ils disposent des dernières mises à jour de sécurité et qu’ils bénéficient du support du fabricant. Et s’ils n’en savent rien, ils doivent immédiatement les déconnecter de l’Internet public », a déclaré Frank Groenewegen, expert en cybersécurité chez Deloitte à La Haye.

« En les déconnectant, on ne résout pas la cause profonde du problème, mais on isole au moins ces systèmes afin qu’un pirate ne puisse plus agir de la sorte. »

« ALERTE RENFORCÉE »

De nombreux supermarchés européens sont gérés par des entrepreneurs indépendants dans le cadre d’une structure coopérative, ce qui signifie que les systèmes ne sont pas identiques d’un magasin à l’autre.

La chaîne de supermarchés suédoise ICA a indiqué que les 23 magasins touchés par la cyberattaque de lundi disposaient d’équipements connectés en dehors du réseau centralisé de la chaîne.

Christian Olofsson, propriétaire d’un magasin ICA, s’est dit d’autant plus frustré par cette cyberattaque qu’il était en train de changer les systèmes de sécurité de ses magasins de Tomelilla et Sjobo, en Suède, au moment où ceux-ci ont été piratés.

Un porte-parole de la police suédoise a indiqué qu’une dizaine de plaintes avaient été déposées depuis lundi et que d’autres étaient attendues.

L'enseigne allemande de supermarchés Edeka, dont les réfrigérateurs d'un magasin de Reisbach, en Allemagne, ont été piratés, a déclaré à Reuters qu'il n'existait pas de systèmes de réfrigération standardisés au sein de son réseau de magasins gérés par des commerçants indépendants.

Même les groupes de supermarchés intégrés n’ont pas été épargnés: Carrefour CARR.PA , dont 80 magasins franchisés en France avaient été piratés il y a trois semaines, a de nouveau subi la même cyberattaque lundi dans 15 magasins en Belgique.

L’agence européenne de cybersécurité ENISA a déclaré que l’ampleur des cyberattaques visant le commerce de détail dans plusieurs États membres « souligne l’importance de la coopération européenne, du partage rapide d’informations et de réponses coordonnées aux incidents de cybersécurité ».

Au Royaume-Uni, des pirates ont tenté de s'attaquer à de petites entreprises de transformation de viande, mais l'impact a été minime, a déclaré Richard Horne, directeur général du Centre national de cybersécurité (, NCSC).

Le NCSC collabore avec diverses organisations pour repérer les vulnérabilités et les corriger avant que quelqu’un ne les exploite, a précisé M. Horne. « Nous sommes évidemment en état d’alerte renforcée. »

L’attaque contre les réfrigérateurs des supermarchés n’est qu’un premier signe de ce qui risque d’être des perturbations de plus en plus fréquentes , les anciennes technologies ne parvenant pas à suivre le rythme des pirates informatiques, a déclaré M. Horne.