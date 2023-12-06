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Safran et l'armée de l'air égyptienne signent un MoU portant sur l’offre de services EngineLife
information fournie par Reuters06/12/2023 à 18:17

Safran SA SAF.PA :

* SAFRAN AIRCRAFT ENGINES ET L'ARMÉE DE L'AIR EGYPTIENNE ONT ANNONCÉ LA SIGNATURE D'UN MOU (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) PORTANT SUR LE DÉPLOIEMENT DE LA NOUVELLE OFFRE DE SERVICES DE SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, ENGINELIFE

* CE MOU COUVRIRA LES ACTIVITÉS DE MAINTIEN EN CONDITIONS OPÉRATIONNELLES (MCO) DES MOTEURS M88 ÉQUIPANT L'ACTUELLE FLOTTE DE 24 RAFALE OPÉRÉS PAR L'EGYPTE SUR LA BASE D'UN ENGAGEMENT DE DISPONIBILITÉ EN HEURES DE VOL

Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA

(Bureau de Gdansk)

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