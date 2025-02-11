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Safran et Bharat Electronics s'associent dans une coentreprise
information fournie par Reuters 11/02/2025 à 11:57

Safran SA SAF.PA :

* PARTENARIAT POUR LA CRÉATION D'UNE COENTREPRISE

* SAFRAN ET BHARAT ELECTRONICS LIMITED FORGENT UN PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA DEFENSE

* PARTENARIAT POUR LA VENTE ET L'ENTRETIEN DE L'ARMEMENT AIR-SOL GUIDÉ DE PRÉCISION HAMMER SMART EN INDE

* BHARAT ELECTRONICS LIMITED ET SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE PRÉVOIENT D'ÉTABLIR UN CENTRE D'EXCELLENCE DESTINÉ À RENFORCER LES CAPACITÉS DE DÉFENSE DE L'INDE

Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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