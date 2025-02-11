Safran et Bharat Electronics s'associent dans une coentreprise

Safran SA SAF.PA :
* PARTENARIAT POUR LA CRÉATION D'UNE COENTREPRISE
* SAFRAN ET BHARAT ELECTRONICS LIMITED FORGENT UN PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA DEFENSE
* PARTENARIAT POUR LA VENTE ET L'ENTRETIEN DE L'ARMEMENT AIR-SOL GUIDÉ DE PRÉCISION HAMMER SMART EN INDE
* BHARAT ELECTRONICS LIMITED ET SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE PRÉVOIENT D'ÉTABLIR UN CENTRE D'EXCELLENCE DESTINÉ À RENFORCER LES CAPACITÉS DE DÉFENSE DE L'INDE
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(Rédaction de Gdansk)
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