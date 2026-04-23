Safran estime que le conflit au Moyen-Orient n'a qu'un impact limité à court terme et confirme ses perspectives d'avenir

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(Réécriture du paragraphe 1, ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 3 et 6, résultat de GE Aerospace au paragraphe 8) par Olivier Cherfan

Le fabricant français de moteurs d'avions Safran SAF.PA estime que l'impact à court terme du conflit au Moyen-Orient est limité, a-t-il déclaré jeudi, alors qu'il a fait état d'une hausse plus forte que prévu de son chiffre d'affaires au premier trimestre et qu'il a dit s'attendre à atteindre le haut de la fourchette de ses prévisions annuelles annoncées précédemment .

Safran coproduit les moteurs LEAP pour les avions de ligne Boeing BA.N et Airbus AIR.PA avec GE Aerospace GE.N à travers leur coentreprise CFM International, le plus grand motoriste au monde par le nombre d'unités vendues.

"Nous n'avons pas constaté d'impact au premier trimestre et nous ne prévoyons pas d'impact significatif au deuxième trimestre à ce stade", a déclaré Olivier Andriès, directeur général de Safran, lors d'une conférence de presse à propos de l'impact du conflit au Moyen-Orient.

La société, qui fabrique également des trains d'atterrissage, des freins et des intérieurs de cabine, a déclaré que son chiffre d'affaires ajusté avait augmenté de 18,8 % à 8,62 milliards d'euros (10,08 milliards de dollars) au premier trimestre, grâce à la hausse de plus de 60 % des livraisons de moteurs LEAP et à l'augmentation de 29 % et 43 %, respectivement, des ventes de pièces détachées et de services.

Le chiffre d'affaires des pièces détachées pour moteurs civils, qui fait l'objet d'une grande attention, a augmenté de 29,3 % en dollars.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 8,28 milliards d'euros, selon un consensus établi par la société.

Olivier Andriès a déclaré que CFM détenait environ 60 % du carnet de commandes de la famille A320neo et que Safran n'avait pas l'intention d'augmenter cette part malgré les problèmes actuels d'approvisionnement en moteurs de Pratt & Whitney.

GE Aerospace a déclaré mardi qu'il se dirigeait vers la partie supérieure de ses prévisions de bénéfices pour 2026, tout en se préparant à un environnement plus difficile marqué par des prix du pétrole plus élevés, des contraintes d'approvisionnement en carburant et un ralentissement de la croissance mondiale.

Safran s'attend à ce que le chiffre d'affaires de 2026 augmente d'un pourcentage faible à moyen, avec un résultat opérationnel courant de 6,1 à 6,2 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible de 4,4 à 4,6 milliards d'euros.

($1 = 0,8549 euros)