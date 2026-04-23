Zone euro/PMI: L'activité du secteur privé se contracte en avril avec la flambée des coûts

Vue sur le quartier financier de Francfort

L'activité économique dans la zone ‌euro a connu une contraction inattendue en avril, la guerre au Moyen-Orient ayant ​pesé sur la demande alors que les prix s'envolaient, montre une enquête publiée jeudi.

La demande de services a chuté, mais cette tendance a été contrebalancée par une hausse ​inattendue de la dynamique dans le secteur manufacturier.

L'indice composite préliminaire des directeurs d'achat (PMI) de la zone euro ​de S&P Global a reculé à 48,6 ⁠en avril, contre 50,7 en mars, bien en deçà des prévisions des analystes, ‌qui tablaient sur un recul plus modéré, à 50,1.

Ce chiffre est inférieur au seuil de 50 qui sépare la croissance de la ​contraction.

"La zone euro est ‌confrontée à des difficultés économiques qui s'aggravent en raison de ⁠la guerre au Moyen-Orient, ce qui constitue un casse-tête majeur pour les décideurs politiques", souligne Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global.

"Parallèlement, des pénuries d'approvisionnement de plus en ⁠plus généralisées menacent ‌de freiner davantage la croissance tout en exerçant une pression à ⁠la hausse supplémentaire sur les prix dans les semaines à venir", dit-il.

L'indice des ‌prix des intrants a bondi à 68,4 ce mois-ci, son plus ⁠haut niveau depuis fin 2022.

L'indice du secteur des services, qui pèse ⁠le plus lourd ‌dans l'économie de la zone euro, passe de 50,2 en mars à 47,4 en ​avril, soit bien en-deçà des estimations des ‌analystes, qui tablaient sur 49,8.

La demande de services a quant à elle connu sa plus forte baisse ​depuis octobre 2023. L'indice des nouvelles commandes s'est établi à 46,3 en avril, contre 48,6 un mois plus tôt.

L'indice PMI manufacturier s'est en revanche établi ⁠à 52,2, contre 51,6 de mars, déjouant les prévisions qui tablaient sur une baisse à 50,9.

Cependant, les usines ont dû faire face à une forte hausse des coûts de production, comme en témoigne l'indice des prix des intrants, qui a grimpé à 76,9 en avril, contre 68,9 en mars.

(Reportage Jonathan Cable ; version française Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)