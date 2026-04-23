Zone euro/PMI: L'activité du secteur privé se contracte en avril avec la flambée des coûts

Vue sur le quartier financier de Francfort
L'activité économique dans la zone euro a connu une contraction inattendue en avril, la guerre au Moyen-Orient ayant pesé sur la demande alors que les prix s'envolaient, montre une enquête publiée jeudi.
La demande de services a chuté, mais cette tendance a été contrebalancée par une hausse inattendue de la dynamique dans le secteur manufacturier.
L'indice composite préliminaire des directeurs d'achat (PMI) de la zone euro de S&P Global a reculé à 48,6 en avril, contre 50,7 en mars, bien en deçà des prévisions des analystes, qui tablaient sur un recul plus modéré, à 50,1.
Ce chiffre est inférieur au seuil de 50 qui sépare la croissance de la contraction.
"La zone euro est confrontée à des difficultés économiques qui s'aggravent en raison de la guerre au Moyen-Orient, ce qui constitue un casse-tête majeur pour les décideurs politiques", souligne Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global.
"Parallèlement, des pénuries d'approvisionnement de plus en plus généralisées menacent de freiner davantage la croissance tout en exerçant une pression à la hausse supplémentaire sur les prix dans les semaines à venir", dit-il.
L'indice des prix des intrants a bondi à 68,4 ce mois-ci, son plus haut niveau depuis fin 2022.
L'indice du secteur des services, qui pèse le plus lourd dans l'économie de la zone euro, passe de 50,2 en mars à 47,4 en avril, soit bien en-deçà des estimations des analystes, qui tablaient sur 49,8.
La demande de services a quant à elle connu sa plus forte baisse depuis octobre 2023. L'indice des nouvelles commandes s'est établi à 46,3 en avril, contre 48,6 un mois plus tôt.
L'indice PMI manufacturier s'est en revanche établi à 52,2, contre 51,6 de mars, déjouant les prévisions qui tablaient sur une baisse à 50,9.
Cependant, les usines ont dû faire face à une forte hausse des coûts de production, comme en témoigne l'indice des prix des intrants, qui a grimpé à 76,9 en avril, contre 68,9 en mars.
(Reportage Jonathan Cable ; version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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