Safran est prêt à ouvrir la production de moteurs en Inde dans le cadre du contrat Rafale

Le motoriste français Safran

SAF.PA est prêt à construire une ligne d'assemblage de moteurs en Inde pour répondre aux exigences du pays en matière de production locale, alors que les gouvernements français et indien discutent de l'achat de 114 jets Rafale supplémentaires, a déclaré son directeur général vendredi.

Safran, qui fabrique les moteurs M-88 pour l'avion de Dassault Aviation AM.PA , achètera également des pièces auprès de fournisseurs locaux pour soutenir l'industrie aérospatiale indienne, a déclaré Olivier Andries à la presse.

L'Inde a donné jeudi une autorisation initiale pour des achats comprenant des Rafale et des avions de patrouille maritime P-8I de Boeing BA.N avant une visite du président français Emmanuel Macron la semaine prochaine.