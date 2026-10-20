Safran choisi pour équiper les Airbus A220 avec une centrale de navigation SkyNaute

Le groupe français fait entrer sa technologie de navigation inertielle dans l'aviation commerciale, avec une solution capable de maintenir une trajectoire précise même en cas de perturbation des signaux satellitaires.

Safran annonce que sa centrale de navigation inertielle SkyNaute, développée par Safran Electronics & Defense, équipera l'Airbus A220. Déjà sélectionnée pour des applications militaires, cette technologie combine navigation inertielle et données satellitaires (GNSS) pour assurer une navigation précise, notamment en cas de brouillage ou de leurre des signaux.

Reposant sur un gyroscope résonnant hémisphérique (HRG) breveté, SkyNaute se distingue également par sa compacité, sa robustesse et sa faible consommation, permettant de réduire la masse embarquée.

En juin 2026, Safran avait annoncé un investissement de 120 millions d'euros sur son site de Montluçon, afin de porter sa capacité annuelle de production de gyroscopes HRG de 10 000 à 30 000 unités d'ici 2032.

Peu après 11h30, le titre reculait de 1,5% à la Bourse de Paris.