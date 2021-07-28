Safran-CA au s1 en baisse de -21,6% à 6,87 milliards d'euros
information fournie par Reuters28/07/2021 à 18:43
28 juillet (Reuters) - SAFRAN SA SAF.PA :
* PERSPECTIVES 2021 CONFIRMÉES
* LES RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2021 RESTENT AFFECTÉS PAR LES EFFETS DE LA CRISE, ATTEIGNANT UN POINT BAS AU 1ER TRIMESTRE
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT AJUSTÉS AU S1 DE 659 M€, EN RECUL DE -30,4 % SUR UNE BASE PUBLIÉE ET DE -29,3 % SUR UNE BASE ORGANIQUE
* CHIFFRE D'AFFAIRES AJUSTÉES AU S1 DE 6 876 M€, EN BAISSE DE -21,6 % SUR UNE BASE PUBLIÉE ET DE -17,3 % SUR UNE BASE ORGANIQUE
* REPLI DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE DU GROUPE AU 1ER SEMESTRE 2021 À 9,6 % MAIS EN AMÉLIORATION PAR RAPPORT AU 2E SEMESTRE 2020
* PERSPECTIVES CONFIRMÉES POUR L'EXERCICE 2021 IMPLIQUANT UNE ACCÉLÉRATION SIGNIFICATIVE DE L'ACTIVITÉ AU 2E SEMESTRE. AMÉLIORATION DE L'OBJECTIF DE CASHFLOW LIBRE
* GÉNÉRATION DE CASH-FLOW LIBRE DE 701 M€ AU S1
* LA DETTE NETTE S'ÉLÈVE À 2 566 M€ AU 30 JUIN 2021, CONTRE 2 792 M€ AU 31 DÉCEMBRE 2020.
* À FIN JUIN, LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE DE SAFRAN EST À 3 927 M€. ELLE ÉTAIT DE 3 747 M€ À FIN DÉCEMBRE 2020.
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA
(Gdansk Newsroom)
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