Safran annonce une croissance dans la propulsion de missiles et estime que la guerre liée à l'Iran n'aura que peu d'impact

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(Réécrit le paragraphe 1, ajoute un commentaire sur la propulsion des missiles au paragraphe 2, un commentaire sur les matières premières au paragraphe 3, une cotation de courtier au paragraphe 7, des actions au paragraphe 8) par Olivier Cherfan

Le motoriste français Safran SAF.PA a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que son activité de propulsion de missiles connaisse une forte croissance à moyen terme, après avoir annoncé un chiffre d'affaires supérieur à celui du premier trimestre et prévu un bénéfice dans le haut de la fourchette deses prévisions pour l'ensemble de l'année .

Safran a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des analystes que le chiffre d'affaires de l'activité de propulsion de missiles devrait augmenter d'environ 20 % en 2026 par rapport à l'année précédente, et que la production devrait être multipliée par quatre ou cinq d'ici 2030, grâce à un carnet de commandes bien rempli et à la demande de missiles, d'autodirecteurs et de systèmes de guidage.

Le groupe français a déclaré que le conflit au Moyen-Orient n'avait eu "aucun impact au premier trimestre" et ne devrait pas affecter de manière significative le deuxième trimestre, bien qu'il ait entraîné de fortes hausses des prix de certaines matières premières, notamment le cobalt et le tungstène, que le groupe a déclaré pouvoir absorber pour l'instant.

Safran, qui fabrique également des trains d'atterrissage, des freins et des intérieurs de cabine, a annoncé un chiffre d'affaires ajusté de 8,62 milliards d'euros (10,09 milliards de dollars) pour le premier trimestre, en hausse de 18,8 % par rapport à l'année précédente et supérieur aux prévisions des analystes (8,28 milliards d'euros), grâce à des livraisons de moteurs LEAP en hausse de plus de 60 % et à de fortes ventes de pièces détachées et de services.

Le groupe français coproduit les moteurs LEAP pour les avions de ligne Boeing BA.N et Airbus AIR.PA à fuselage étroit avec GE Aerospace GE.N par l'intermédiaire de leur coentreprise CFM International, le plus grand fabricant de moteurs au monde par le nombre d'unités vendues.

Olivier Andriès, directeur général, a déclaré que CFM détenait environ 60 % du carnet de commandes de la famille A320neo et que Safran n'avait pas l'intention d'augmenter cette part malgré les problèmes actuels d'approvisionnement en moteurs de Pratt & Whitney.

"CFM est positionné pour surperformer les livraisons LEAP cette année, car toute amélioration séquentielle par rapport aux 520 livraisons du 1er trimestre 26 représenterait une hausse", a déclaré RBC Capital Markets dans une note.

Les actions ont augmenté de 0,2% à 0922 GMT.

Safran prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires en hausse d'un pourcentage faible à moyen, un résultat opérationnel courant de 6,1 à 6,2 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible de 4,4 à 4,6 milliards d'euros.

(1 $ = 0,8546 euros)